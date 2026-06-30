۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲

۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در باشماق مریوان کشف شد

۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در باشماق مریوان کشف شد

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف ۱۸۰ هزار لیتر مشتقات نفتی قاچاق به ارزش ۲۰۵ میلیارد ریال در مرز باشماق مریوان و دستگیری سه متهم در این پرونده خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در اجرای طرح های مقابله با قاچاق سوخت، مأموران پلیس گمرک باشماق مریوان با اشراف اطلاعاتی، سه دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت قاچاق سازمان یافته را در این پایانه مرزی شناسایی کردند.

وی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ها، ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه بررسی های فنی نشان داد محموله کشف شده از مشتقات نفتی نوع «رافینت» (پیش ساز تولید بنزین) بوده است، افزود: کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سردار الهی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق سازمان یافته، ادامه داد: در این رابطه سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 2796857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha