۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در باشماق مریوان کشف شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در اجرای طرح های مقابله با قاچاق سوخت، مأموران پلیس گمرک باشماق مریوان با اشراف اطلاعاتی، سه دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت قاچاق سازمان یافته را در این پایانه مرزی شناسایی کردند.

وی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ها، ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه بررسی های فنی نشان داد محموله کشف شده از مشتقات نفتی نوع «رافینت» (پیش ساز تولید بنزین) بوده است، افزود: کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سردار الهی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق سازمان یافته، ادامه داد: در این رابطه سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.