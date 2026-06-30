انحراف اتوبوس از جاده در محور سلماس/٢٩ نفر مصدوم شدند

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: ساعت ۰۷:۱۷ صبح روز سهشنبه ۹ تیرماه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده اتوبوس مسافربری در محور سلماس _ تسوج اعلام شد.
او افزود: با اعلام حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی و تیم پشتیبان جمعیت هلالاحمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی گفت: این حادثه ۳۰ حادثه دیده و ۲۹ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.
سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی از انحراف اتوبوس در محور تسوج _ سلماس با ۳۰ حادثه دیده و ۲۹ مصدوم خبر داد.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: ساعت ۰۷:۱۷ صبح روز سهشنبه ۹ تیرماه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده اتوبوس مسافربری در محور سلماس _ تسوج اعلام شد.
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