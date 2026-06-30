انحراف اتوبوس از جاده در محور سلماس/٢٩ نفر مصدوم شدند

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: ساعت ۰۷:۱۷ صبح روز سه‌شنبه ۹ تیرماه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده اتوبوس مسافربری در محور سلماس _ تسوج اعلام شد.



او افزود: با اعلام حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی و تیم پشتیبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



محبوبی گفت: این حادثه ۳۰ حادثه دیده و ۲۹ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.