راه روستایی عسکران سنندج با مسئولیت اجتماعی بخش معدن به بهره برداری رسید

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در آیین افتتاح این پروژه، گفت: توسعه و بهسازی راه های روستایی از مهم ترین مطالبات مردم و از اولویت های مدیریت شهرستان برای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به ظرفیت های روستای عسکران، افزود: این روستا علاوه بر برخورداری از توانمندی های قابل توجه در بخش کشاورزی، دارای چندین معدن فعال است که نقش مؤثری در اشتغال زایی و رونق اقتصادی منطقه دارند و توسعه زیرساخت های ارتباطی می تواند زمینه بهره برداری بهتر از این ظرفیت ها را فراهم کند.

فرماندار سنندج اظهار کرد: پروژه آسفالت راه روستایی عسکران به طول ۲.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان، با همکاری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، مشارکت مردم و نقش آفرینی عطالله محمدی، از فعالان معدنی منطقه، در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی اجرا و به بهره برداری رسید.

سجادی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در اجرای طرح های عمرانی، ادامه داد: هر جا مردم در کنار دولت قرار گرفته اند، پروژه ها با سرعت و کیفیت بیشتری به سرانجام رسیده اند و این همراهی، سرمایه ای ارزشمند برای توسعه و آبادانی مناطق مختلف است.

وی همچنین بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی واحدهای تولیدی، معدنی و اقتصادی تأکید کرد و یادآور شد: فعالان اقتصادی می توانند در کنار فعالیت های تولیدی، بخشی از ظرفیت خود را برای رفع مشکلات و توسعه زیرساخت های مناطق پیرامونی اختصاص دهند که این اقدام به توسعه پایدار، متوازن و افزایش رضایتمندی عمومی کمک می کند.

فرماندار سنندج بهره برداری از این پروژه را نمونه ای موفق از هم افزایی دولت، مردم و بخش خصوصی دانست و ابراز امیدواری کرد این الگو در اجرای سایر طرح های عمرانی و توسعه ای شهرستان نیز تداوم یابد.

در ادامه این مراسم، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان از اجرای ۳۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان سنندج خبر داد و با بیان اینکه ۷۳ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان سنندج از راه آسفالته برخوردار هستند، بیان کرد: این شهرستان از این نظر در رتبه ششم استان قرار دارد.

شهرام شکری گفت: تاکنون ۱۸ قرارداد برای اجرای ۷۷ کیلومتر راه روستایی در شهرستان منعقد شده که از این میزان، ۴۷ کیلومتر در سال های گذشته به بهره برداری رسیده و ۳۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اجرا است.

وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران، اظهار کرد: با وجود محدودیت های اعتباری، تلاش می شود از ظرفیت منابع مختلف برای تأمین اعتبارات مورد نیاز استفاده شود تا پروژه های نیمه تمام در کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره برداری برسند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان توسعه راه های روستایی را از مهم ترین عوامل ارتقای کیفیت زندگی، تسهیل تردد، رونق تولید و جلوگیری از مهاجرت روستاییان عنوان کرد و افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام این حوزه با جدیت در دستور کار قرار دارد.