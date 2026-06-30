زیرساخت های مرز کیله سردشت از درآمد تجارت مرزی تکمیل می شود

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در روزهای گذشته با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی با حضور در مرز کیله سردشت، از بخشهای مختلف پایانه و گمرک این مرز بازدید کرده و آخرین وضعیت زیرساختها، امکانات و روند ارائه خدمات به مردم را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید ظرفیتهای مرز کیله در حوزه توسعه مبادلات تجاری، تسهیل تردد و ارتقای خدمات مرزی بررسی و بر ضرورت تکمیل زیرساختها، افزایش کیفیت خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیتهای این گذرگاه مرزی برای رونق اقتصادی منطقه تأکید شد.
همچنین استاندار آذربایجانغربی پس از اعلام تخصیص بودجه از محل درآمدهای تجارت مرزی عایدی از اجرای قانون کولبری، دستور ساخت سالن مسافری جدید در این پایانه مرزی، جهت رفاه حال مسافران و تجار و بازرگانان را صادر کرد.
مسئولان از نزدیک در جریان روند فعالیت بخشهای مختلف پایانه مرزی کیله سردشت قرار گرفته و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای، بهبود امکانات خدماتی و رفاهی و ارتقای آمادگی مجموعههای مستقر در آن را ارزیابی کردند.
بعد از این بازدید؛ استاندار و مدیران با حضور در انبارهای کالا و طی نشستی با کارگزاران کولبری و تجار؛ آخرین وضعیت تجارت مرزی در این مرز را بررسی و در خصوص تسهیل گری ترخیص برخی کالاهای این رویه تجاری تصمیمات تسهیل گرانه اتخاذ کردند.
پایانه مرزی کیله سردشت به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم مرزی آذربایجانغربی، نقش مؤثری در توسعه تجارت، تقویت تعاملات اقتصادی و گسترش مبادلات با کشور همسایه داشته و توسعه آن از اولویتهای مدیریت استان به شمار میرود.
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