۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹

شهادت ۲ تن از نیروهای بومی سپاه شهرستان پاوه

شهادت ۲ تن از نیروهای بومی سپاه شهرستان پاوه

سرویس کرمانشاه - روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد: در شهرستان پاوه، ۲ تن از پاسداران بومی به شهادت رسیدند و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به‌گزارش کرد پرس ، جزئیات دقیق این حادثه و اقدامات برای شناسایی عوامل آن، از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

روابط عمومی سپاه کرمانشاه اسامی شهدا را شهید «برهان کریسانی» و شهید «خالد خالدی‌نیا» اعلام کرد.

کد مطلب 2796841

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