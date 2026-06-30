شهادت ۲ تن از نیروهای بومی سپاه شهرستان پاوه

به‌گزارش کرد پرس ، جزئیات دقیق این حادثه و اقدامات برای شناسایی عوامل آن، از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

روابط عمومی سپاه کرمانشاه اسامی شهدا را شهید «برهان کریسانی» و شهید «خالد خالدی‌نیا» اعلام کرد.