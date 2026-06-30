۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳

توقف وانت‌های میوه فروشی در حاشیه بزرگراه‌های کرمانشاه ممنوع شد

توقف وانت‌های میوه فروشی در حاشیه بزرگراه‌های کرمانشاه ممنوع شد

سرویس کرمانشاه - رئیس پلیس راهور استان گفت: برابر ماده 159 آیین نامه راهنمایی و رانندگی توقف در بزرگراه‌ها که موجب سد معبر باشد و یا برای عرضه و یا خرید و فروش کالا باشد؛ ممنوع است.

به گزارش کردپرس؛ سرهنگ مهدی امجدیان اظهار کرد: رانندگان از توقف حاشیه ای  در بزرگ راه ها جدا خودداری کرده و در صورت خرابی  خودرو حتما وسیله نقلیه را به منتهی الیه سمت راست و در حاشیه امن راه و در توقفگاه اضطراری متوقف و حتما از علایم هشداردهنده در فاصله ای  مناسب  جهت اطلاع دیگر رانندگان استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: پلیس راهور استان با جدیت با هرگونه سد معبر و مزاحمت ترافیکی در سطح معابر برخورد می نماید و در صورت وقوع حادثه به دلیل وجود این وانت  ها سهم التقصیر آنها توسط کارشناسان این پلیس لحاظ می گردد.

 رئیس پلیس راهور استان خاطرنشان کرد: در ۴ ماهه سال جاری بیش از  ۳۶۵۰ دستگاه از این وانت ها به دلیل سد معبر توسط عوامل پلیس راهور اعمال قانون گردیده است .

کد مطلب 2796835

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