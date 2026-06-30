به گزارش کردپرس؛ سرهنگ مهدی امجدیان اظهار کرد: رانندگان از توقف حاشیه ای در بزرگ راه ها جدا خودداری کرده و در صورت خرابی خودرو حتما وسیله نقلیه را به منتهی الیه سمت راست و در حاشیه امن راه و در توقفگاه اضطراری متوقف و حتما از علایم هشداردهنده در فاصله ای مناسب جهت اطلاع دیگر رانندگان استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: پلیس راهور استان با جدیت با هرگونه سد معبر و مزاحمت ترافیکی در سطح معابر برخورد می نماید و در صورت وقوع حادثه به دلیل وجود این وانت ها سهم التقصیر آنها توسط کارشناسان این پلیس لحاظ می گردد.

رئیس پلیس راهور استان خاطرنشان کرد: در ۴ ماهه سال جاری بیش از ۳۶۵۰ دستگاه از این وانت ها به دلیل سد معبر توسط عوامل پلیس راهور اعمال قانون گردیده است .