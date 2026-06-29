غرق شدن ١٧ نفر در آذربایجان غربی طی سال جاری

او ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۸ مورد غرق‌شدگی منجر به فوت ۶ نفر و مصدومیت ۲ نفر شده بود. بر این اساس، مجموع فوتی‌ها و مصدومان ناشی از غرق‌شدگی در استان نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش یافته است.

رضازاده گفت: بررسی‌های اورژانس نشان می‌دهد بیشترین موارد غرق‌شدگی در پشت سدها رخ داده است؛ مناطقی که به دلیل عمق نامشخص، جریان‌های پنهان آب و نبود ایمنی کافی، خطرات جدی برای شهروندان به همراه دارند.

او افزود: بر اساس آمارهای کشوری، آذربایجان‌غربی با ثبت ۱۷ مورد غرق‌شدگی در سه‌ماهه نخست سال جاری، در رتبه نهم کشور از نظر تعداد این حوادث قرار گرفته است.