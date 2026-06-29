سرخط خبرهای ۸ تیر خبرگزاری کردپرس

زبان کردی باید در سرزمین خود به زبان پایه تبدیل شود

کنفرانس دو روزه نهادهای زبان کردی با شعار «از جایگاه حقوقی تا آموزش؛ چارچوبی نو برای مذاکرات» در دیاربکر آغاز شد. شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن جایگاه حقوقی زبان کردی، خواستار تبدیل آن به زبان اصلی در آموزش، زندگی روزمره و عرصه‌های عمومی شدند.

تمایل دمشق به صادرات نفت مناطق کردنشین عراق و سوریه

بر اساس ادعای دو شبکه تلویزیونی، دمشق به دنبال مدیریت صادرات نفت مناطق کردنشین عراق و سوریه از طریق احداث یک خط لوله جدید است.

ده‌ها هزار نفر در دیاربکر برای آزادی اوجالان گرد هم آمدند

میتینگ «آزادی» با شعار «با رهبری آزاد، به سوی جامعه آزاد» در میدان ایستگاه دیاربکر برگزار شد. ده‌ها هزار نفر از دیاربکر و شهرهای اطراف در این تجمع که با مطالبه آزادی عبدالله اوجالان برگزار شد، حضور یافتند.



کُردهای سوریه در هیچ درگیری احتمالی میان دمشق و حزب‌الله دخالت نخواهند کرد

آلدار خلیل عضو هیئت رهبری PYD با تأکید بر عدم دخالت نیروهای کُرد سوریه در هرگونه درگیری احتمالی میان دمشق و حزب‌الله لبنان، اعلام کرد مأموریت این نیروها صرفاً دفاع از مناطق تحت کنترل خود است.