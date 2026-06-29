صدور موافقت اصولی برای اجرای ۱۱ طرح گردشگری در کردستان

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در راستای توسعه زیرساخت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، ۱۴ طرح گردشگری در کمیته فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام ارزیابی های تخصصی و بررسی شاخص های فنی، اقتصادی و اجرایی، برای ۱۱ طرح شامل مجتمع های پذیرایی، واحدهای پذیرایی و اقامتگاه های بوم گردی در شهرستان های سنندج، مریوان، بانه و سروآباد موافقت اصولی صادر شد.

معاون گردشگری کردستان با اشاره به حجم سرمایه گذاری این پروژه ها، اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که علاوه بر توسعه زیرساخت های گردشگری، نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

وطن دوست با بیان اینکه بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال مستقیم ۱۶۰ نفر را فراهم می کند، ادامه داد: افزایش ظرفیت خدمات رسانی به گردشگران و توسعه امکانات اقامتی و پذیرایی از مهم ترین دستاوردهای اجرای این پروژه ها خواهد بود.

وی معیارهای اصلی بررسی و صدور موافقت اصولی را موقعیت مکانی، مساحت زمین، توان مالی سرمایه گذار، توجیه اقتصادی و میزان اشتغال زایی عنوان کرد و یادآور شد: طرح های دارای قابلیت اجرایی از حمایت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برخوردار خواهند شد.

معاون گردشگری کردستان همچنین بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی تأکید کرد و یادآور شد: تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش زمان صدور مجوزها و ارائه مشاوره های فنی و تخصصی از مهم ترین برنامه های این اداره کل برای جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است.

وطن دوست با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری استان، بیان کرد: شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری در مناطق مستعد استان با هدف اجرای طرح های متنوع گردشگری، اقامتی و بوم گردی به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.