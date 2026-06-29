کشف ٢ تن برنج از یک منزل مسکونی در میاندوآب!

به گزارش کردپرس، حسین نجف زاده گفت: پرونده احتکار ۹۰ کیسه برنج ۲۵ کیلویی به میزان ۲ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم و به ارزش ٧ میلیارد و ۸۷۵ ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط برنج‌های کشف شده به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۵۰ ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی برنج ها محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی به همراه ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میاندوآب کالاهای کشف شده را در پی گزارشهای مردمی و در بازرسی از یک باب منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

او ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.