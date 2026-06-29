تمایل دمشق به صادرات نفت مناطق کردنشین عراق و سوریه

به گزارش کردپرس به نقل از شبکه اطلاعات روژاوا، شبکه‌های العربیه و الحدث به نقل از منابع آگاه مدعی شدند دولت سوریه در حال بررسی طرحی برای احداث خط لوله‌ای جدید با ظرفیت انتقال ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز از مناطق کردنشین شمال و شرق سوریه به سواحل مدیترانه است؛ طرحی که به گفته این منابع، امکان انتقال هم‌زمان نفت اقلیم کردستان عراق را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند دمشق را به محور صادرات نفت مناطق کردنشین عراق و سوریه تبدیل کند.

شبکه‌های العربیه و الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که موضوع صادرات نفت شمال و شرق سوریه در دیدار ۱۷ ژوئن میان تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، و مظلوم عبدی (کوبانی)، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شرکت موسوم به «شرکت نفت سوریه» در حال برنامه‌ریزی برای احداث یک خط لوله انتقال نفت سنگین با ظرفیت روزانه ۴۰۰ هزار بشکه از مناطق تحت کنترل اداره خودگردان شمال و شرق سوریه به سواحل مدیترانه است.

منابع العربیه همچنین مدعی‌اند این خط لوله تنها به انتقال نفت مناطق کردنشین سوریه محدود نخواهد بود، بلکه نفت اقلیم کردستان عراق نیز از طریق آن صادر خواهد شد. به گفته این منابع، حتی احتمال اختلاط نفت تولیدی دو منطقه پیش از صادرات نیز وجود دارد.

این گزارش می‌افزاید در دیدار باراک و عبدی، علاوه بر موضوع خط لوله، درباره سامان‌دهی قراردادهای شرکت‌های آمریکایی فعال در میادین نفتی مناطق کردنشین نیز گفت‌وگو شده است. منابع مدعی‌اند سهم مناطق کردنشین از تولید میادین نفتی در مرحله نخست حدود ۱۰ درصد تعیین شده و قرار است این سهم در آینده افزایش یابد.

در صورت اجرای چنین طرحی، مسیر صادرات نفت مناطق کردنشین عراق و سوریه که طی سال‌های گذشته با چالش‌های سیاسی و حقوقی متعددی روبه‌رو بوده، دستخوش تحول خواهد شد و دمشق می‌تواند به مسیر اصلی انتقال نفت این مناطق به بازارهای جهانی تبدیل شود.

با این حال، تاکنون هیچ‌یک از طرف‌های دخیل، از جمله دولت سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه، دولت اقلیم کردستان عراق یا دولت آمریکا، این گزارش و جزئیات مطرح‌شده در آن را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند و اطلاعات منتشرشده صرفاً بر پایه ادعای منابع آگاه نقل‌شده از سوی العربیه و الحدث است.