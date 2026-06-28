برگزاری مراسم یادبود در ۳۹ سالگرد بمباران شیمیایی سردشت

بە گزارش کردپرس، همزمان با هفتم تیرماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این جنایت ضدبشری امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، جمعی از مسئولان، فرماندهان، نخبگان و اقشار مختلف مردم در شهرستان سردشت برگزار شد.
در این آیین، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدای بمباران شیمیایی سردشت، یاد جانباختگان این حادثه تلخ را گرامی داشته و بر پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
بمباران شیمیایی سردشت نمادی از مظلومیت مردم
استاندار آذربایجانغربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت، گفت: این جنایت نمادی از مظلومیت ملت ایران و سندی آشکار از نقض حقوق بشر توسط رژیم بعث عراق و حامیان آن است.
رضا رحمانی امروز در مراسم یادبود بمباران شیمیایی سردشت افزود: مردم مقاوم سردشت با وجود تحمل رنجهای ناشی از این فاجعه، همواره نماد ایستادگی، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداری از امنیت و عزت ایران بودهاند.
وی در ادامه امنیت پایدار در آذربایجانغربی را مهمترین زیرساخت توسعه دانسته و خاطرنشان کرد: حضور گسترده سرمایهگذاران و اجرای پروژههای بزرگ، بیانگر ثبات، امنیت و فضای مناسب سرمایهگذاری در استان است.
استاندار آذربایجانغربی به حمایت از مرزنشینان نیز اشاره کرده و افزود: صدور کارتهای مرزنشینی و اجرای قانون ساماندهی کولبری با هدف ایجاد درآمد پایدار، توسعه تجارت قانونی و افزایش سهم مردم از منافع مرزی با جدیت در استان دنبال میشود.
رحمانی در پایان با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایهگذاری و زیرساختی در نقاط مختلف استان در حال اجراست، اضافه کرد: بخش عمده این طرحها با مشارکت بخش خصوصی و خارج از اعتبارات دولتی تأمین مالی شده که نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به امنیت و ظرفیتهای توسعهای آذربایجانغربی است.
در پایان این مراسم نیز با حضور استاندار آذربایجانغربی، از کتاب «سردشت؛ جنایت خاموش» که به روایت ابعاد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت و رنجها و ایستادگی مردم این شهر میپردازد، رونمایی شد.
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