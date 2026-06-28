به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جلسه شورای راهبری برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور استان بر نقش بیبدیل مردم در مدیریت امور و توسعه استان تأکید کرد و اظهار داشت: اولویتها باید با هماهنگی و مشورت خود مردم تعیین شود، زیرا هرچه مردم بیشتر در کنار مدیران باشند، همکاری و مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت.
استاندار کرمانشاه با اشاره به محدود بودن ظرفیتهای دولت افزود: توان سیستم دولتی محدود است، اما ظرفیت مردم نامحدود است. تجربههای مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، نشان داد هر جا مردم در صحنه حضور داشتهاند، دشمن حتی با وجود برخورداری از تجهیزات و پیشرفتهترین امکانات، با شکست مواجه شده است.
حبیبی، مردم را بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور دانست و گفت: بسیاری از مسائل و پروژههای عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با همراهی مردم سریعتر و کمهزینهتر به نتیجه میرسد. مردم بهتر از هر دستگاهی مشکلات محله خود را میشناسند و میتوانند در اولویتبندی نیازها نقشآفرین باشند.
وی با تأکید بر اجرای مدیریت محلهمحور خاطرنشان کرد: هدف ما این است که از طریق ارتباط مستقیم با محلات، مسائل و نیازهای واقعی که به تعبیر معروف «زیر پوست شهر» جریان دارد، شناسایی و برای رفع آن برنامهریزی شود.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: اگرچه نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و سایر دستگاههای حمایتی فعالیت میکنند، اما شناخت دقیق افراد نیازمند، استعدادهای برتر و ظرفیتهای محلی تنها با مشارکت مردم هر محله امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: شوراها و هیئت امنای محلات باید با حضور اقشار مختلف از جمله جوانان، بانوان، روحانیون، کشاورزان و افراد معتمد شکل بگیرند تا تصمیمها با مشارکت همه گروههای اجتماعی اتخاذ شود.
حبیبی با اشاره به ضرورت شبکهسازی میان محلات گفت: ایجاد یک شبکه ارتباطی منسجم، بهویژه در زمان بحرانهایی مانند سیل، زلزله و شرایط جنگی، موجب افزایش سرعت هماهنگی، اطلاعرسانی و امدادرسانی خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم مدیریت مصرف انرژی با همراهی مردم تأکید کرد و افزود: همانگونه که بسیاری از کشورهای دنیا با مشارکت شهروندان مصرف انرژی را مدیریت میکنند، در کشور ما نیز بدون همکاری مردم، دستیابی به اهداف مدیریت مصرف امکانپذیر نخواهد بود.
استاندار کرمانشاه خواستار برگزاری نشستهای ماهانه میان مسئولان محلی و مدیران شهرستانها برای تبادل تجربهها شد و گفت: لازم است هر شهرستان چند اقدام شاخص را اجرا و مستندسازی کند تا بهعنوان الگوی موفق در سطح استان و حتی سایر استانهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی بر ایجاد یک خط ارتباطی مستمر میان مدیریت استان و شبکههای محلهمحور تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت مردم، میتوان بسیاری از مشکلات را با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و رضایتمندی بالاتر برطرف کرد.
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