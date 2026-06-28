ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تهدیدی جدی برای امنیت غذایی است

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مقابله با زمین‌خواری که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو و با حضور وبیناری فرمانداران شهرستان های مختلف استان برگزار شد؛ حفاظت از امنیت غذایی را یکی از اولویت‌های جدی برنامه هفتم پیشرفت برشمرد و گفت: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی، تهدیدها و آسیب‌های بسیار گسترده‌ای را برای امنیت غذایی، محیط زیست و توسعه پایدار ایجاد می‌کند و مهاجرت کشاورزان به شهرها و گسترش حاشیه نشینی را تشدید می‌کند.

وی تاکید کرد: برخورد جدی با متخلفان این حوزه از اولویت‌های مدیریت ارشد استان، مجموعه دادگستری، دستگاه‌های نظارتی و انتظامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط است و روند تخریب ساخت و سازهای فاقد مجوز همچنان با قاطعیت دنبال می شود.

معاون عمرانی استاندار افزود: در همین راستا طی این مدت یک سری سازه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و محدوه شهرهایی مانند بیستون، شهرستان کرمانشاه و دیگر شهرستان ها با اقدام قاطع دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و شهرداری تخریب شده اند و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین بر استفاده از طرفیت مشارکت‌های مردمی، دهیاری و گروه های مردم نهاد در خصوص پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد.

در این نشست، اعضای کارگروه با بررسی آخرین وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان، برضرورت هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله قاطع با پدیده زمین‌خواری تأکید کردند.

همچنین در این نشست بر اجرای دقیق احکام قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی در محدوده حریم‌های تحت مسئولیت و تقویت تعامل و هم‌افزایی با سازمان جهادکشاورزی به‌منظور حفاظت از اراضی کشاورزی تأکید شد.

در ادامه موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه یکی از شهرک های کرمانشاه به‌صورت ویژه مورد بررسی قرارگرفت و تصمیمات لازم برای برخورد با تخلفات صورت گرفته اتخاذ شد.