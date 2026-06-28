به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در آیین رونمایی از پلاک خودرویی منطقه آزاد بانه و مریوان، این مراسم را نقطه آغاز رسمی فعالیت منطقه آزاد دانست و گفت: پلاکگذاری خودرو مقصد نهایی منطقه آزاد نیست، بلکه نشانه آغاز حرکت این منطقه در مسیر تحقق مطالبات مردم استان است.
وی افزود: اگر ظرفیتهای منطقه آزاد را تنها به موضوع پلاکگذاری خودرو محدود کنیم، در حق این منطقه جفا کردهایم، زیرا هدف اصلی منطقه آزاد، افزایش سرمایهگذاری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان کردستان است.
استاندار کردستان با اشاره به ضوابط قانونی واردات خودرو در مناطق آزاد، اظهار کرد: بر اساس قانون، ورود خودرو برای فعالان اقتصادی در محدوده منطقه آزاد مجاز است، اما با استفاده از اختیاراتی که دولت به استانداران تفویض کرده، مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد بانه و مریوان در سراسر استان کردستان صادر خواهد شد.
لهونی ادامه داد: در مرحله بعد نیز با استانداران استانهای همجوار تفاهمنامه امضا خواهیم کرد تا این خودروها بتوانند در استانهای غرب کشور نیز تردد داشته باشند.
وی با اشاره به سفر آبانماه سال گذشته رئیسجمهور به کردستان، یادآور شد: در آن سفر، موضوع کندی راهاندازی منطقه آزاد بانه و مریوان را با دکتر پزشکیان مطرح کردیم و درخواست تسریع در اجرای این پروژه را داشتیم که خوشبختانه با دستور و پیگیری رئیسجمهور، روند راهاندازی منطقه آزاد شتاب گرفت.
استاندار کردستان با بیان اینکه توسعه اقتصادی استان بر پایه چند پروژه راهبردی دنبال میشود، بیان کرد: یکی از مهمترین برنامههای ما تبدیل کردستان به هاب لجستیکی غرب کشور است که منطقه آزاد بانه و مریوان و بندر خشک سنندج دو رکن اصلی آن هستند.
لهونی گفت: پیگیری صدور مجوز بندر خشک سنندج در دو سال گذشته با جدیت دنبال شده و بهزودی خبر صدور مجوز آن نیز اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای استان، اظهار کرد: در حوزه گردشگری، پروژه بزرگ ورودی شهر سنندج به طول ۶.۳ کیلومتر با اعتبار یکهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست و از همه فرمانداران و شهرداران خواستهایم تا پایان دولت چهاردهم دستکم یک پروژه شاخص گردشگری را در شهرستان خود به بهرهبرداری برسانند.
استاندار کردستان همچنین از برنامهریزی برای احداث شهرک سلامت در سنندج خبر داد و افزود: زمینی به وسعت حدود ۷۰ تا ۸۰ هکتار برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده و پس از جذب سرمایهگذار، این مجموعه به یکی از مراکز مهم گردشگری سلامت غرب کشور تبدیل خواهد شد.
لهونی با اشاره به وضعیت اشتغال استان، ادامه داد: با وجود کاهش نرخ بیکاری نسبت به سالهای گذشته، همچنان از وضعیت موجود رضایت نداریم و کاهش بیکاری مهمترین اولویت مدیریت استان است.
وی یادآور شد: فعالسازی منطقه آزاد بانه و مریوان، جذب سرمایهگذاران و اجرای پروژههای اقتصادی میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم استان ایفا کند.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، بیان کرد: از همه مدیران استان انتظار داریم همکاری کامل با منطقه آزاد بانه و مریوان داشته باشند. هرچه سرمایهگذاران بیشتری به این منطقه جذب شوند، زمینه رشد اقتصادی، توسعه شهرستانهای مرزی، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای سطح زندگی مردم کردستان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
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