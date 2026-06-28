کشف و ضبط ۱۲۱۰ کارت سوخت غیرمجاز در کردستان

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی اجرای بازدیدهای مستمر، دوره ای و سرزده گروه های بازرسی از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان، یک هزار و ۲۱۰ کارت سوخت غیرمجاز از کارگران برخی جایگاه ها و افراد سودجو کشف و ضبط شده است.

وی هدف از این بازرسی ها را ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و ساماندهی توزیع سوخت عنوان کرد و افزود: با توجه به اختلاف قیمت فرآورده های نفتی در دو سوی مرز، برخی افراد سودجو در تلاش برای سوءاستفاده از این شرایط هستند که به همین منظور، نظارت ها و کنترل های میدانی به صورت مستمر و غیرمترقبه در جایگاه های عرضه سوخت استان انجام می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به انجام بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد بازدید از مجاری عرضه سوخت استان در سه ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: این بازرسی ها نقش مؤثری در شناسایی و کشف کارت های سوخت غیرمجاز داشته است.

حمه حسنی همچنین از نظارت شبانه روزی بر جایگاه های عرضه سوخت، به ویژه در مناطق مرزی استان خبر داد و ادامه داد: تمامی جایگاه های عرضه سوخت به کارت اضطراری مجهز هستند تا افرادی که به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی خود را ندارند، بتوانند بدون مشکل سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با قدردانی از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی استان در مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، یادآور شد: پرونده های مربوط به تخلفات کارت های سوخت پس از بررسی در کمیته تخلفات شرکت، برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال می شود.