نیاز ٤ هزار میلیارد تومانی واحدهای آسیب دیده جنگی در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، از ایسنا؛ علیرضا مقدم افزود: ٨ هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده از ۹ اسفند ۱۴۰۴ زمان آغاز سومین دفاع مقدس در استان مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که با همیاری مردم تاکنون ٥هزار و ۲۱۷ مورد آن تکمیل پرونده شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: ۸۴ واحد مسکونی از این تعداد به صورت ۱۰۰ درصدی تخریب شده بودند که با هماهنگیهای لازم و کسب رضایت مالکین اقدام به آواربرداری در روزهای ابتدایی شد که ۵۴ مورد آن از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شد.
مقدم ادامه داد: از این تعداد نیز ۳ واحد اکنون ساخت و ساز خود را آغاز کردهاند.
وی همچنین از نصب ۴۰۰۰ شیشه واحدهای خسارت دیده جنگی در آذربایجانغربی خبرداد و گفت: شیشههای حدود چهار هزار واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده از دوران سومین دفاع مقدس در استان نصب شده که بیشترین آن با ۹۹۰ مورد در ارومیه است و شهرستانهای نقده، مهاباد و سردشت نیز پس از مرکز استان قرار دارند.
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