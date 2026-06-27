سرخط خبرهای ۶تیر خبرگزاری کردپرس

قانون پ.ک.ک؛ گره کور صلح کردها و ترکیه

با وجود تأیید رسمی رجب طیب اردوغان درباره تدوین قانون ویژه برای انحلال پ.ک.ک، اختلاف بر سر زمان اجرای آن، دامنه عفو و سرنوشت عبدالله اوجالان، روند صلح میان دولت ترکیه و جنبش کردی را به مرحله‌ای حساس و پرابهام کشانده است.

اجرای معماری جدید قدرت در سوریه توسط کردها و دمشق

گزارش جدید بنیاد کارنگی می‌گوید ادغام تدریجی نیروهای دموکراتیک سوریه صرفاً یک توافق نظامی نیست، بلکه بخشی از الگوی جدید حکمرانی در سوریه است که بر مشارکت نیروهای محلی در ساختار دولت استوار شده است.

امام‌اوغلو: اگر لازم شود حزب جدید تأسیس می کنیم

اکرم امام‌اوغلو، شهردار منتخب و در بند استانبول، در سخنانی اعلام کرد اگر با دستور اردوغان مدیریت انتصابی بر CHP تحمیل شود، حزب جدید تأسیس خواهد شد.

۱۱۲ چهره سیاسی و حقوقی ترکیه خواستار ممنوعیت میتینگ‌های آزادی اوجالان شدند

گروهی متشکل از ۱۱۲ نفر، از جمله وزیران پیشین، قضات بازنشسته، نظامیان بازنشسته، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، وکلا و نمایندگان نهادهای مدنی، با انتشار بیانیه‌ای مشترک با عنوان «نه به میتینگ‌های آزادی اوجالان»، خواستار ممنوعیت تجمع‌هایی شدند که قرار است برای آزادی عبدالله اوجالان برگزار شود.