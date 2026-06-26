به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، به مناسبت فرارسیدن عاشورا پیامی منتشر کرد و در آن تأکید کرد که یاد عاشورا، ارزشهای صبر، ایمان و فداکاری امام حسین(ع) در راه مقابله با ظلم و پاسداری از حق را زنده نگه میدارد.
بارزانی در بخشی از این پیام اعلام کرد که واقعه عاشورا همچنان الهامبخش پایبندی به اصول انسانی و اخلاقی است و یادآور ضرورت ایستادگی در برابر بیعدالتی و دفاع از حقیقت به شمار میرود.
رئیس اقلیم کردستان همچنین با اشاره به پیامها و درسهای عاشورا، بر اهمیت پایبندی به ارزشهای عدالت و بردباری تأکید کرد و گفت باید در کنار آن، برای تقویت همبستگی و گسترش فرهنگ گفتوگو در مسیر حل اختلافات تلاش شود.
او افزود که حفظ وحدت، تقویت امنیت و ثبات کشور و تحقق خواستههای مردم برای برخورداری از زندگی شایسته و آیندهای بهتر، از اهدافی است که باید در پرتو این ارزشها دنبال شود.
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