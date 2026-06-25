قالیباف: انقلاب اسلامی دوباره ظهور کرده است/ علی اف: از توقف جنگ علیه ایران خوشحالیم 

به گزارش کرد پرس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه ۳ تیر) به منظور شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی به باکو سفر کرد و دیدار و گفت‌وگویی با الهام علی‌اف رئیس جمهور، جمهوری آذربایجان داشت.

می‌توان در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد

قالیباف در این دیدار با اشاره به تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به خاک کشورمان و جنایت‌های جنگی دشمنان در طول این جنگ، گفت: این جنگ تجربه‌های بزرگی برای ما و کشورهای مسلمان منطقه داشت از جمله این‌که تنها راه موفقیت، همکاری‌ ما در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

وی ادامه داد: این جنگ نشان داد که اگر ملت‌ها در کنار هم باشند و به خدا امید داشته باشیم، می‌توان در مقابل قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و قدرت‌های درنده مثل صهیونیست‌ها ایستاد.

رئیس مجلس تاکید کرد: ملت ما موفق شد با ایستادگی خود، محاسبات غلط آمریکا را به شکست بکشاند و دنیا دید که دشمن در عرصه نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی شکست خورده و این واقعیتی است که امروز دیگران نسبت به آن آگاه هستند که حاصل انسجام و همبستگی ملی ما و کمک خداوند است.

با همبستگی ملی دوران بازسازی را پشت سر بگذاریم

وی گفت که اگر این انسجام در بین همه کشورهای اسلامی باشد باید بدانیم که با کمک الهی این قدرت چند برابر خواهد شد.

قالیباف با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه گفت: از شب اول جنگ تاکنون بیش از ۱۱۰ شب است که مردم در شهرها و روستاها به خیابان می‌آیند و مقاومت و ایستادگی خود را به نمایش می‌گذارند.

وی داد: از دید من دوباره انقلاب اسلامی ظهور کرده و مردم ما یک چهره مستحکم از خودشان به دنیا نشان دادند و اکنون این فرصتی است که ما پس از جنگ با این همبستگی ملی بتوانیم دوران بازسازی را هم پشت سر بگذاریم.

رئیس مجلس گفت: امیدوارم در آینده روابط دو جانبه ایران و آذربایجان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها ارتقاء یابد و پیوندهای میان دو کشور تقویت شوند.

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیداری ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، یاد ایشان را گرامی داشت و افزود: در دوران جنگ دولت و ملت آذربایجان در کنار ایران بودند و من تماس‌های مختلفی را با آقای پزشکیان داشتم.

وی افزود: ما از توقف جنگ علیه ایران خوشحال هستیم و آرزو داریم که در منطقه ما هیچ جنگی نباشد.

رئیس جمهور آذربایجان در پایان گفت: امیدوارم با همکاری بین کشورهای اسلامی شاهد صلح پایدار باشیم و بتوانیم روابط بین کشورهای اسلامی را ارتقاء دهیم.