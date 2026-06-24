اردوغان: ایران و منطقه از لبه پرتگاه بازگشتند

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه، در نشست هفتگی فراکسیون حزبش در مجلس، بخش مهمی از سخنان خود را به بحران اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا و پیامدهای آن برای منطقه اختصاص داد.
اردوغان با اشاره به جایگاه کنونی ترکیه در تحولات منطقهای گفت، آنکارا در جریان بحران ایران بار دیگر ظرفیت بالای سیاست خارجی خود را نشان داده است. او تأکید کرد که ترکیه با سیاستی مبتنی بر عقل سلیم، خویشتنداری و انصاف، توانست کشور را از «حلقه آتش» دور نگه دارد.
او گفت: «با وجود همه تحریکها، اجازه ندادیم حتی از بینی یک شهروند ما خون بیاید. در برابر بازیهای اسرائیل که هدف آن به جوش آوردن دیگ فتنههای تازه در منطقه بود، سر فرود نیاوردیم.»
رئیسجمهور ترکیه در ادامه گفت بحران ایران، مزیتهای نظام ریاستجمهوری ترکیه را نیز در مدیریت بحرانها آشکار کرده است. او تأکید کرد که یکی از پرریسکترین درگیریهای پس از جنگ جهانی دوم، بهواسطه سیاست «دوراندیشانه» حزب عدالت و توسعه و ائتلاف جمهور مدیریت شده است.
اردوغان با اشاره به نقش نهادهای ترکیه در این روند گفت دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی کشور در این دوره تلاش گستردهای انجام دادند. او توضیح داد که ترکیه گاهی از طریق دیپلماسی پشتپرده، گاهی با موضعگیری مستقیم و گاهی با مداخله پیش از گسترش اختلافات، با دقت به روند مذاکرات کمک کرده است.
او در ادامه هشدار داد که اکنون مرحلهای حساستر آغاز شده است و گفت: «میدانیم اسرائیل حتی کوچکترین احتمال صلحی را هم تحمل نمیکند. وقتی به اظهارات ۱۰ روز اخیر نگاه میکنیم، میبینیم که در برابر ما نه یک عقل دولتی، بلکه گروهی از رادیکالهای از کنترل خارجشده قرار دارد.»
اردوغان با لحنی تند از اسرائیل انتقاد کرد و گفت وضعیت به اندازهای وخیم است که جریانهای مختلف در اسرائیل یکدیگر را به «کمتر کشتن انسانها» و «کمتر ریختن خون» متهم میکنند. او افزود که هم دولت و هم مخالفان در اسرائیل، در زمینه سیاستهای جنگی و کشتار، مدام سطح تنش را بالاتر میبرند.
رئیسجمهور ترکیه اسرائیل را «شبکه کشتار» توصیف کرد و گفت این مجموعه که امنیت ملی خود را در بیثباتی همسایگان و دیگر کشورها میبیند، ترور و اشغال را به سیاست دولتی تبدیل کرده است. به گفته او، اسرائیل در ۱۰ روز گذشته تلاش کرده توافقی را که با زحمت همه طرفها به دست آمده، تخریب کند.
اردوغان افزود: «اگر صلحی در منطقه ما برقرار شود، با وجود اسرائیل برقرار خواهد شد. اگر آرامشی در منطقه شکل بگیرد، با وجود فتنهانگیزیهای اسرائیل خواهد بود. این شبکه کشتار هر کاری بکند، به خواست خدا نمیتواند مانع حاکم شدن صلح، آرامش، عدالت، ثبات و رفاه در منطقه شود.»
او تأکید کرد که ترکیه حتی اگر روزنهای بسیار کوچک برای صلح وجود داشته باشد، از انجام مسئولیتهای خود عقبنشینی نخواهد کرد. اردوغان گفت آنکارا در دوره پیشرو نیز به حمایت از تلاشها برای حل پایدار بحران ایران ادامه خواهد داد.
اردوغان در بخش دیگری از سخنانش، بحران ایران را به روند «ترکیه بدون ترور» پیوند زد و گفت این بحران نشان داد این روند نه تنها برای ترکیه و منطقه، بلکه برای کُردها نیز اهمیتی حیاتی دارد.
او گفت فضای مثبت و کانالهای گفتوگویی که این روند ایجاد کرده، مانع شکلگیری فتنههای بزرگتری شده است که میتوانست به کُردها نیز آسیب برساند. اردوغان افزود: «در آینده روشنتر دیده خواهد شد که ما ترکها، کُردها، عربها و فارسها چه بازی خونین و پنهانیای را برهم زدیم و منطقه ما چگونه از لبه یک پرتگاه بازگشت.»
رئیسجمهور ترکیه در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد که بحرانهای منطقهای، ضرورت مدیریت همزمان چندین پرونده حساس را افزایش داده است و آنکارا با همین نگاه، هم بحران ایران و هم روندهای داخلی و منطقهای مرتبط با امنیت و صلح را دنبال میکند.
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