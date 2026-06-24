۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳

اعتبارات مجموعه جهانی «تخت سلیمان» تکاب ١٠ برابر رشد یافت

اعتبارات مجموعه جهانی «تخت سلیمان» تکاب ١٠ برابر رشد یافت

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: اعتبارات مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر شده است‌.

به گزارش کردپرس، ممرتضی صفری اظهار کرد: با پیگیری های انجام گرفته نماینده شهرستان، اعتبارات تخت سلیمان تکاب در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر شده و امسال نیز ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و اجرای پروژه‌های عمرانی در این مجموعه تخصیص یافته است.

 صفری همچنین از پرداخت اعتبارات حوزه صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد و گفت: سال گذشته در استان ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه‌ها پرداخت شد و تکاب از نظر تسهیلات صنایع‌دستی در رتبه‌های برتر کشور قرار گرفت؛ به‌طوری که ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۸۰ هنرمند در تکاب اختصاص یافته است.

او افزود: همچنین ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری برای پنج طرح سرمایه‌گذاری در تکاب پرداخت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی تکاب گفت: در صورت ساماندهی مسیر دسترسی، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری در اطراف آبشار قینرجه فراهم می‌شود و حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

پیگیری اجرای طرح تله‌کابین در شاهین‌دژ و نیز تسریع در روند تحویل قلعه اربابی تکاب به اداره‌کل میراث‌فرهنگی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

کد مطلب 2796638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha