اعتبارات مجموعه جهانی «تخت سلیمان» تکاب ١٠ برابر رشد یافت

به گزارش کردپرس، ممرتضی صفری اظهار کرد: با پیگیری های انجام گرفته نماینده شهرستان، اعتبارات تخت سلیمان تکاب در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر شده و امسال نیز ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و اجرای پروژه‌های عمرانی در این مجموعه تخصیص یافته است.

صفری همچنین از پرداخت اعتبارات حوزه صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد و گفت: سال گذشته در استان ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه‌ها پرداخت شد و تکاب از نظر تسهیلات صنایع‌دستی در رتبه‌های برتر کشور قرار گرفت؛ به‌طوری که ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۸۰ هنرمند در تکاب اختصاص یافته است.

او افزود: همچنین ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری برای پنج طرح سرمایه‌گذاری در تکاب پرداخت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی تکاب گفت: در صورت ساماندهی مسیر دسترسی، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری در اطراف آبشار قینرجه فراهم می‌شود و حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

پیگیری اجرای طرح تله‌کابین در شاهین‌دژ و نیز تسریع در روند تحویل قلعه اربابی تکاب به اداره‌کل میراث‌فرهنگی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.