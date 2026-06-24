به گزارش کردپرس، دولت انتقالی سوریه، در گامی مهم برای نظام آموزشی مناطق تحت اداره خودگردان شمال و شرق سوریه،اعلام کرد مدارک تحصیلی صادرشده از سوی اداره خودگردان را به رسمیت میشناسد؛ تصمیمی که به سالها بلاتکلیفی هزاران دانشآموز و دانشجو پایان میدهد.
به گزارش مرکز اطلاعات روژاوا (RIC)، سمیرا حاج علی، سخنگوی هیئت آموزش اداره دموکراتیک خودگردان شمال و شرق سوریه ، این تصمیم را گامی مهم و مثبت برای دانشآموزانی دانست که طی سالهای گذشته با وجود جنگ، آوارگی و نبود شناسایی رسمی مدارک خود به تحصیل ادامه دادهاند.
سمیرا حاج علی گفت: «سالها دانشآموزان ما با وجود جنگ، آوارگی و نبود به رسمیت شناختن رسمی، به تحصیل ادامه دادند. مشروعیت این نظام آموزشی از اراده و پایداری دانشآموزان، معلمان و خانوادهها سرچشمه میگرفت و امروز این تلاشها مورد شناسایی قرار گرفته است.»
به نوشته مرکز اطلاعات روژاوا، به رسمیت شناخته شدن مدارک تحصیلی اداره خودگردان، نقطه عطفی برای نظام آموزشی این مناطق به شمار میرود. این نظام طی سالهای گذشته مستقل از دمشق فعالیت میکرد.
با این حال، این گزارش تأکید میکند که چالشهای مهمی از جمله تعیین تکلیف آموزش به زبان مادری، نحوه هماهنگسازی برنامههای درسی با نظام آموزشی سوریه، اعتبار بینالمللی این مدارک و آینده جایگاه حقوقی نهادهای آموزشی اداره خودگردان همچنان باقیست.
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