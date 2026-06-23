جان باختن یک نیروی ژاندارمری در یک تصادف در وان

به گزارش کردپرس، وزارت کشور ترکیه از کشته شدن «صمد قارابولوت» افسر درجه‌دار ژاندارمری، در جریان یک سانحه رانندگی هنگام انجام مأموریت در شهرستان ارجیش استان وان خبر داد.

مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی ضمن ابراز تأسف از این حادثه، برای این نیروی ژاندارمری طلب آمرزش کرد و به خانواده او، نیروهای ژاندارمری و مردم ترکیه تسلیت گفت. او همچنین برای دیگر نیروهای مجروح در این حادثه نیز آرزوی بهبودی کرد.

بر اساس گزارش‌ها، این حادثه در جاده وان–ارجیش رخ داد؛ جایی که یک خودروی تجاری سبک با پلاک 06 DJA 494 از پشت با خودروی حامل نیروهای ژاندارمری برخورد کرد.

پس از اطلاع شهروندان، نیروهای اورژانس، پلیس، ژاندارمری و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند. در این حادثه سه نیروی ژاندارمری و دو سرنشین خودروی تجاری زخمی شدند و توسط آمبولانس به بیمارستان دولتی شهید رضوان چِویک در ارجیش منتقل شدند.

این سانحه موجب بسته شدن موقت جاده شد، اما پس از انتقال خودروها و پایان بررسی‌های کارشناسی، مسیر دوباره برای تردد بازگشایی شد.