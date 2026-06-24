به گزارش کردپرس، مونا قهوه‌چی، دبیر پیشین پارلمان و معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان، درباره ادامه غیرفعال بودن پارلمان کردستان اعلام کرد که تعطیلی و ادامه وضعیت توقف فعالیت پارلمان تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه به اصول دموکراسی آسیب می‌زند و نوعی بی‌احترامی به رأی و اراده شهروندان کردستان است که در انتخابات به نظام دموکراتیک و نهادهای قانونی اعتماد کرده‌اند.



وی تأکید کرد که پارلمان به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری و نظارتی، باید نماینده مطالبات و منافع مردم باشد و به‌صورت مستمر وظایف و مسئولیت‌های خود را انجام دهد.



قهوه‌چی افزود هرگونه تأخیر یا توقف فعالیت پارلمان، پیامدهای منفی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و خدمات عمومی خواهد داشت و اعتماد شهروندان به نهادهای حکمرانی را تضعیف می‌کند.



او همچنین گفت احترام به رأی رأی‌دهندگان و حفاظت از نهادهای دموکراتیک، پایه اصلی ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است و همه جریان‌های سیاسی باید با احساس مسئولیت با این وضعیت برخورد کنند و منافع عمومی را بر منافع حزبی و شخصی ترجیح دهند.



معاونن رئیس حزب اصلاح ترکمان در ادامه تصریح کرد: «هیچ بهانه، توجیه یا اختلاف سیاسی نباید باعث تعطیلی یا از کار افتادن نهادهای قانونی و قانون اساسی شود، زیرا نهادها ملک هیچ حزب و فردی نیستند، بلکه متعلق به مردم و ستون نظام دموکراتیک و حکمرانی هستند.»



او در پایان تأکید کرد که حل هر بحران باید از مسیر نهادهای قانونی و قانون اساسی دنبال شود، نه از طریق متوقف کردن یا تضعیف آن‌ها؛ چراکه قدرت اقلیم و اعتماد شهروندان در گرو تقویت نهادها و بازتاب اراده مردم از مسیر نهادهای منتخب است.