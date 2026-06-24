وصول ۹۸.۶ میلیارد تومان زکات در کردستان/ رشد ۴۰ درصدی مشارکت مردم در پرداخت زکات

به گزارش خبرنگار کردپرس، رضا طوسی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان، در جلسه شورای زکات استان کردستان اظهار کرد: در طول سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۲۲۷ جلسه شورای زکات برگزار شد که از این تعداد، ۲۹ جلسه در سطح استان، ۵۵ جلسه در سطح بخش‌ها و یک‌هزار و ۱۴۳ جلسه در سطح روستاها و مناطق عشایرنشین برگزار شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تعهداتی که هر ساله از سوی شورای عالی زکات کشور به شوراهای زکات استان‌ها ابلاغ می‌شود، برای سال گذشته تعهد استان کردستان در این حوزه ۹۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان افزود: با همکاری خیران، نیکوکاران و مردم استان و همچنین تلاش‌های شورای زکات، در مجموع ۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل وجوهات زکات جمع‌آوری و ثبت شد که این میزان از تعهد ابلاغی شورای عالی زکات کشور فراتر رفت.

طوسی تصریح کرد: میزان وصول زکات در استان طی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد مشارکت عمومی و همراهی خیران در این امر الهی است.

وی عنوان کرد: بیشترین میزان وجوهات ثبت‌شده مربوط به زکات فطریه با مبلغ ۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات واجب، ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کفارات و ۱۳۶ میلیون تومان زکات مستحبی جمع‌آوری و ثبت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به اصل شفافیت در هزینه‌کرد مبالغ جمع‌آوری‌شده، این منابع در بخش‌های مسکن، معیشت، درمان، جهیزیه و تحصیل هزینه شده‌اند.

وی افزود: بیشترین سهم هزینه‌کرد زکات در حوزه تأمین معیشت خانوارهای تحت پوشش و اقشار کم‌برخوردار بوده است.

طوسی همچنین گفت: در حوزه پروژه‌های عام‌المنفعه نیز اقداماتی از جمله احداث، تکمیل، تعمیر و بازسازی مساجد و احداث خانه‌های عالم در نقاط مختلف استان انجام شده است که بیشترین تعداد پروژه‌ها در سنندج و کمترین تعداد آن‌ها در شهرستان سروآباد به اجرا درآمده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان با اشاره به برنامه‌های سال جاری (۱۴۰۵) اظهار کرد: برنامه‌های شورای زکات در سال جاری در دو محور نهادی و مردمی دنبال خواهد شد. در بخش نهادی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، برگزاری جلسات شورای زکات در روستاهای استان گسترش خواهد یافت.

وی افزود: در بخش مردمی نیز با تهیه بسته‌های آموزشی برای مبلغان و عاملان زکات، تلاش می‌شود زمینه مشارکت بیشتر مردم و پرداخت زکات از طریق دبیرخانه‌های مربوطه فراهم شود که تحقق این هدف نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما و رسانه‌های استان است.