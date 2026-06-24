۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۷

وصول ۹۸.۶ میلیارد تومان زکات در کردستان/ رشد ۴۰ درصدی مشارکت مردم در پرداخت زکات

وصول ۹۸.۶ میلیارد تومان زکات در کردستان/ رشد ۴۰ درصدی مشارکت مردم در پرداخت زکات

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان زکات در استان جمع‌آوری و ثبت شد که علاوه بر تحقق کامل تعهد ابلاغی، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، رضا طوسی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان، در جلسه شورای زکات استان کردستان اظهار کرد: در طول سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۲۲۷ جلسه شورای زکات برگزار شد که از این تعداد، ۲۹ جلسه در سطح استان، ۵۵ جلسه در سطح بخش‌ها و یک‌هزار و ۱۴۳ جلسه در سطح روستاها و مناطق عشایرنشین برگزار شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تعهداتی که هر ساله از سوی شورای عالی زکات کشور به شوراهای زکات استان‌ها ابلاغ می‌شود، برای سال گذشته تعهد استان کردستان در این حوزه ۹۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان افزود: با همکاری خیران، نیکوکاران و مردم استان و همچنین تلاش‌های شورای زکات، در مجموع ۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل وجوهات زکات جمع‌آوری و ثبت شد که این میزان از تعهد ابلاغی شورای عالی زکات کشور فراتر رفت.

طوسی تصریح کرد: میزان وصول زکات در استان طی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد مشارکت عمومی و همراهی خیران در این امر الهی است.

وی عنوان کرد: بیشترین میزان وجوهات ثبت‌شده مربوط به زکات فطریه با مبلغ ۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات واجب، ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کفارات و ۱۳۶ میلیون تومان زکات مستحبی جمع‌آوری و ثبت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به اصل شفافیت در هزینه‌کرد مبالغ جمع‌آوری‌شده، این منابع در بخش‌های مسکن، معیشت، درمان، جهیزیه و تحصیل هزینه شده‌اند.

وی افزود: بیشترین سهم هزینه‌کرد زکات در حوزه تأمین معیشت خانوارهای تحت پوشش و اقشار کم‌برخوردار بوده است.

طوسی همچنین گفت: در حوزه پروژه‌های عام‌المنفعه نیز اقداماتی از جمله احداث، تکمیل، تعمیر و بازسازی مساجد و احداث خانه‌های عالم در نقاط مختلف استان انجام شده است که بیشترین تعداد پروژه‌ها در سنندج و کمترین تعداد آن‌ها در شهرستان سروآباد به اجرا درآمده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان با اشاره به برنامه‌های سال جاری (۱۴۰۵) اظهار کرد: برنامه‌های شورای زکات در سال جاری در دو محور نهادی و مردمی دنبال خواهد شد. در بخش نهادی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، برگزاری جلسات شورای زکات در روستاهای استان گسترش خواهد یافت.

وی افزود: در بخش مردمی نیز با تهیه بسته‌های آموزشی برای مبلغان و عاملان زکات، تلاش می‌شود زمینه مشارکت بیشتر مردم و پرداخت زکات از طریق دبیرخانه‌های مربوطه فراهم شود که تحقق این هدف نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما و رسانه‌های استان است.

کد مطلب 2796625

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