به گزارش خبرنگار کردپرس، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، در جلسه شورای زکات استان کردستان اظهار کرد: گزارشهای مرتبط با توزیع و هزینهکرد زکات باید بهصورت شفاف در اختیار افراد ذیربط، ماموستایان دینی و مسئولان شهرستانی قرار گیرد تا آگاهی بیشتری نسبت به ظرفیتهای این حوزه ایجاد شود.
وی افزود: ظرفیتهای قابل توجهی در سطح استان در حوزه زکات وجود دارد. در برخی موارد، بخش قابل توجهی از زکات جمعآوریشده توسط خود مؤدیان در همان محل هزینه میشود و این افراد نیز تمایلی به اطلاعرسانی عمومی درباره این اقدامات ندارند؛ از اینرو، تبیین و اطلاعرسانی دقیقتر در این زمینه ضروری است.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: شرایط موجود ایجاب میکند در تخصیص منابع دقت بیشتری صورت گیرد. با توجه به افزایش مراجعات مردمی، بهویژه در حوزه مسکن و مشکلات معیشتی، باید در هزینهکرد زکات بر اساس نیازهای اساسی جامعه اولویتبندی انجام شود.
پورذهبی همچنین تأکید کرد: برای رفع مشکلات اقشار آسیبپذیر باید از تمامی ظرفیتهای دولت و نهادهای حمایتی بهرهگیری شود.
وی عنوان کرد: ترویج فرهنگ زکات نباید تنها به روحانیون محدود شود، بلکه دانشگاهیان، نخبگان و مدیران نیز باید در این حوزه نقشآفرینی کنند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان ادامه داد: اگر افراد مورد اعتماد جامعه از جمله اساتید دانشگاه، پزشکان و مدیران درباره زکات و اهمیت این فریضه سخن بگویند، اثرگذاری اجتماعی آن بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی در پایان سخنان خود اظهار کرد: میتوان از ظرفیت رسانهها، مساجد، نماز جمعه و جلسات عمومی برای گسترش و ترویج فرهنگ زکات بهره گرفت.
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