شهادت مرزبان ایلامی در هنگ مرزی مریوان

به گزارش کرد پرس، ستوان‌ یکم «دانیال نوریان»، از مرزبانان هنگ مرزی مریوان، بامداد امروز سه شنبه حین انجام مأموریت پایش و مراقبت از نوار مرزی در منطقه «خاومیرآباد»، در درگیری مسلحانه به شهادت رسید.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرزبانی کردستان، سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان روز سه شنبه اظهار کرد:‌ نیروهای مرزبانی در این درگیری با رشادت و ایستادگی، ضمن دفع حمله عناصر مسلح از نفوذ آنان به خاک جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کردند.

وی افزود: افراد مسلح پس از مواجهه با مقاومت مأموران و با بهره‌گیری از تاریکی شب و عوارض کوهستانی منطقه، به سمت خاک عراق متواری شدند.

شهید دانیال نوریان، اهل استان ایلام بود.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ضمن تسلیت این واقعه به خانواده شهید و همرزمان وی، تأکید کرد که راه شهدای امنیت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی با صلابت ادامه خواهد داشت.