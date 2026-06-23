پرواز از خاک کردستان تا اوج آسمان؛ زنی که قلب ماهواره «کوثر» را به تپش درآورد

او با تکیه بر دانش بومی و تخصص در فناوریهای پیشرفته، نماینده نسل جدیدی از زنان متخصص ایرانی است که نقش مستقیمی در بومیسازی و توسعه صنعت فضایی بخش خصوصی و ملی ایفا کردهاند.
بخش عمده شهرت علمی و رسانهای مهندس قلیزاده به نقش کلیدی او در طراحی و توسعه ماهواره کوثر بازمیگردد، این دانشمند کردستانی به عنوان یکی از طراحان اصلی این پروژه، وظیفه پیچیده طراحی، شبیهسازی و تست زیرسیستمهای حساس ماهواره را بر عهده داشته است.
خانم قلیزاده و تیم همراهش توانستند فرآیند طراحی تا ساخت این ماهواره را بدون وابستگی به کدهای خارجی و به صورت کاملاً بومی پیش ببرند که این امر گامی بزرگ در تجاریسازی صنعت فضایی ایران محسوب میشود.
خانم قلی زاده به عنوان نماینده و سخنگوی بخش فنی این پروژه، در برنامههای مختلف علمی و رسانهای به تبیین ویژگیهای فنی، دستاوردها و چالشهای ساخت ماهواره کوثر پرداخته و نقش زنان در فناوریهای (High-Tech) را بازتعریف کرده است.
یکی از شاخصترین ابعاد فعالیت خانم قلی زاده، پیشبرد طراحیهای پیچیده فضایی در شرایط محدودیتهای بینالمللی و تحریم قطعات بوده است؛ جایی که تیم فنی مجبور به خلق راهکارهای نوآورانه مهندسی برای عبور از موانع شد.
از زمینههای تخصص این دانشمند کردستانی می توان به
طراحی سیستمها و سازههای فضایی (Spacecraft Systems Engineering)
شبیهسازی و تست زیرسیستمهای ماهوارههای سنجشی
مدیریت پروژههای فناوری پیشرفته (High-Tech Project Management)
اشاره کرد.
نرگس قلیزاده، از دانشمندان جوان، نخبگان برجسته و متخصصان کردستانی متولد شهر بیجار است که در حوزه مهندسی فضایی مشغول به کار است. نام این نخبه کردستانی به عنوان یکی از اعضای کلیدی، طراحان و مدیران فنی در پروژههای بومی فضایی ایران، بهویژه پروژه ساخت و پرتاب ماهواره سنجشی «کوثر» گره خورده است.
او با تکیه بر دانش بومی و تخصص در فناوریهای پیشرفته، نماینده نسل جدیدی از زنان متخصص ایرانی است که نقش مستقیمی در بومیسازی و توسعه صنعت فضایی بخش خصوصی و ملی ایفا کردهاند.
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