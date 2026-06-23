۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶

پرواز از خاک کردستان تا اوج آسمان؛ زنی که قلب ماهواره «کوثر» را به تپش درآورد

پرواز از خاک کردستان تا اوج آسمان؛ زنی که قلب ماهواره «کوثر» را به تپش درآورد

نرگس قلی‌زاده، از دانشمندان جوان، نخبگان برجسته و متخصصان کردستانی متولد شهر بیجار است که در حوزه مهندسی فضایی مشغول به کار است. نام این نخبه کردستانی به عنوان یکی از اعضای کلیدی، طراحان و مدیران فنی در پروژه‌های بومی فضایی ایران، به‌ویژه پروژه ساخت و پرتاب ماهواره سنجشی «کوثر» گره خورده است.

او با تکیه بر دانش بومی و تخصص در فناوری‌های پیشرفته، نماینده نسل جدیدی از زنان متخصص ایرانی است که نقش مستقیمی در بومی‌سازی و توسعه صنعت فضایی بخش خصوصی و ملی ایفا کرده‌اند.
بخش عمده شهرت علمی و رسانه‌ای مهندس قلی‌زاده به نقش کلیدی او در طراحی و توسعه ماهواره کوثر بازمی‌گردد، این دانشمند کردستانی به عنوان یکی از طراحان اصلی این پروژه، وظیفه پیچیده طراحی، شبیه‌سازی و تست زیرسیستم‌های حساس ماهواره را بر عهده داشته است.
خانم قلی‌زاده و تیم همراهش توانستند فرآیند طراحی تا ساخت این ماهواره را بدون وابستگی به کدهای خارجی و به صورت کاملاً بومی پیش ببرند که این امر گامی بزرگ در تجاری‌سازی صنعت فضایی ایران محسوب می‌شود.
خانم قلی زاده به عنوان نماینده و سخنگوی بخش فنی این پروژه، در برنامه‌های مختلف علمی و رسانه‌ای به تبیین ویژگی‌های فنی، دستاوردها و چالش‌های ساخت ماهواره کوثر پرداخته و نقش زنان در فناوری‌های‌ (High-Tech) را بازتعریف کرده است.
یکی از شاخص‌ترین ابعاد فعالیت خانم قلی زاده، پیشبرد طراحی‌های پیچیده فضایی در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم قطعات بوده است؛ جایی که تیم فنی مجبور به خلق راهکارهای نوآورانه مهندسی برای عبور از موانع شد.
از زمینه‌های تخصص این دانشمند کردستانی می توان به
طراحی سیستم‌ها و سازه‌های فضایی (Spacecraft Systems Engineering)
شبیه‌سازی و تست زیرسیستم‌های ماهواره‌های سنجشی
مدیریت پروژه‌های فناوری پیشرفته (High-Tech Project Management)
اشاره کرد.

کد مطلب 2796618

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