استاندار خواهان بررسی فوری مشکلات کامیونداران مرز بازرگان شد

به گزارش کردپرس، براساس این دستور، جلسه‌ای با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه مرز و گمرکات برگزار و در آن مهم‌ترین مسائل مطرح شده از سوی کامیون‌داران مورد بررسی قرار گرفت.



سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی در این جلسه ضمن برشمردن موضوعات مطرح شده، خواستار ارائه گزارش دقیق از سوی دستگاه‌های مرتبط با امور مرزی شد.



مشاور ویژه استاندار آذربایجان‌غربی در امور مرزی نیز بر توصیه‌های مجدانه و آمرانه مقام عالی استان برای به حداقل رساندن نارسایی‌ها تأکید کرد.



همچنین ناظر عالی گمرکات استان ضمن ارائه گزارشی از آخرین پیگیری‌ها، از تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی اساسی به موضوعات مطرح شده خبر داد.



مدیرکل راهداری آذربایجان‌غربی نیز از طراحی و راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی تخصصی برای به حداقل رساندن ایستایی کامیون‌ها در طول هفته جاری خبر داد.



در پایان این نشست مقرر شد جلسه پیگیری مصوبات در محل مرز بازرگان و به‌منظور مشاهده اقدامات صورت گرفته، پس از ۱۰ روز جهت تنظیم گزارش عملکرد برای استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شود.



