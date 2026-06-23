سازمان بازرسی به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی ورود کند

به گزارش کردپرس، سیدسلمان ذاکر با انتقاد از وجود ابهاماتی پیرامون نحوه توزیع ۷۰۰ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی که وزارت صمت اعلام کرده، تولید کنندگان هنوز بهره‌ای از این تسهیلات نبرده‌اند، به خانه ملت گفت: ما بارها به وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که باید تعدادی از بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تعیین کنند تا مشخص شود چه میزان از این تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از حوزه تولید پرداخت شده است.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وقتی تعداد بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات حمایتی زیاد باشد قطعاً نمی‌توان بر روند فعالیت آنها به طور دقیق نظارت کرد ضمن اینکه نحوه ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی نیز بر اساس سلایق مختلف مدیران عامل بانک‌ها و اعمال نفوذ صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: بی تردید در این نحوه پرداخت تسهیلات حمایتی، هم اولویت بندی‌ها و هم برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی مورد غفلت قرار می‌گیرد که نتیجه آن عدم تحقق اهداف تعیین شده برای ارائه این تسهیلات و کاهش میزان تولیدات این واحدها خواهد بود.

ذاکر اظهار کرد: بی‌تردید حوزه تولید و واردات و صادرات نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور دارند بنابراین باید نحوه ارائه تسهیلات حمایتی به آنها مشخص بوده و به هیچ وجه در این روند تعللی صورت نگیرد.

نماینده مجلس دوازدهم، افزود: هم اکنون به صراحت اعلام می‌کنم که حداقل در استان آذربایجان غربی هیچ کدام از واحدهای تولیدی بهره‌ای از این تسهیلات نبرده‌اند کمااینکه یک کارخانه کاغذسازی داریم که مالک آن دو همت سرمایه گذاری کرده و برای دریافت ۶۰۰ میلیون تومان وام معطل مانده است و ده‌ها کارخانه در این استان همین وضعیت را دارند و این در حالی است که قرار بود تسهیلات حمایتی ویژه واحدهای تولیدی به طور عادلانه بین استان‌ها توزیع شود.

او تصریح کرد: لازم است رئیس بانک مرکزی شفاف سازی کند که ۷۰۰ همت که در شرایط جنگی می‌تواند کشور را از مشکلات اقتصادی نجات دهد به کدام بخش‌ها تحویل داده شده است.وقتی از حوزه تولید حمایت نشود تعداد زیادی از افراد شغل خود را از دست می‌دهند و به جمعیت نیازمند حمایت برای تامین معیشت و دریافت حقوق بیکاری اضافه می‌شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لازم است سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات جهت شفاف‌سازی پیرامون نحوه پرداخت ۷۰۰ همت به واحدهای تولیدی ورود پیدا کنند در غیر این صورت برای روشن شدن حقیقت طرح تحقیق و تفحص را کلید خواهیم زد./