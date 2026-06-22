سرخط خبرهای یک تیر خبرگزاری کردپرس

اوجالان؛ «همکار دولت» یا معمار مرحله جدید مبارزه کردهای ترکیه؟

مقاله‌ای تحلیلی درباره جایگاه کنونی عبدالله اوجالان می‌گوید انتقادهای اخیر از رهبر زندانی پ.ک.ک بیش از آنکه ناشی از تغییر آرمان‌های او باشد، ریشه در ناکامی روندهای صلح، تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و ضعف در تبیین راهبرد جدید جنبش کردی دارد؛ راهبردی که بر مذاکره و دگرگونی سیاسی به جای ادامه جنگ تأکید می‌کند.

سفر اروپایی مظلوم کوبانی؛ دیپلماسی فعال و نفوذ محدود اروپا

فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه با هدف جلب حمایت‌های سیاسی و پیگیری روند ادغام با دولت سوریه راهی اروپا شد، اما وزن واقعی بازیگران منطقه‌ای و آمریکا همچنان دست اروپا را برای اثرگذاری بر تحولات سوریه بسته نگه داشته است.

تشریح نتایج مذاکرات سوییس از سوی وزیر امور خارجه

سید عباس عراقچی، در پیامی در شبکه ایکس در تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته با میانجی‌گری پاکستان و قطر نوشت: میانجی‌گری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.

پخش مسابقه ایران و بلژیک در سینما روباز آبیدر سنندج

شب گذشته مسابقه فوتبال ایران و بلژیک از سری مسابقات جام جهانی 2026 در سینما روباز آبیدر سنندج پخش شد که با استقبال گرم مردم و فوتبال دوستان روبه رو شد.