وضعیت واقعی بازماندگان از تحصیل در استان با آمارهای ثبتی فاصله دارد

او با اشاره به آمارهای موجود در سامانه شهید محمودوند و سامانه سیدا افزود: اختلاف قابل توجهی میان آمارهای ثبت شده در این دو سامانه وجود دارد که بخش مهمی از آن ناشی از تفاوت در شیوه جمع‌آوری داده‌ها، به‌روز نبودن بخشی از اطلاعات و ثبت افرادی است که در سال‌های گذشته از چرخه آموزش خارج شده یا به دلایل مختلف از جمله مهاجرت، تحصیل در مدارس دینی، جابه‌جایی محل سکونت و سایر عوامل در سامانه باقی مانده‌اند.

او با اشاره به آمارهای موجود در سامانه شهید محمودوند و سامانه سیدا افزود: اختلاف قابل توجهی میان آمارهای ثبت شده در این دو سامانه وجود دارد که بخش مهمی از آن ناشی از تفاوت در شیوه جمع‌آوری داده‌ها، به‌روز نبودن بخشی از اطلاعات و ثبت افرادی است که در سال‌های گذشته از چرخه آموزش خارج شده یا به دلایل مختلف از جمله مهاجرت، تحصیل در مدارس دینی، جابه‌جایی محل سکونت و سایر عوامل در سامانه باقی مانده‌اند.

به گزارش کردپرس، علی اکبر صمیمی در نشست شورای آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از وضعیت بازماندگان از تحصیل در استان، به تشریح تفاوت میان تعاریف «بازمانده از تحصیل» و «تارک تحصیل» پرداخت و اظهار کرد: بر اساس تعاریف آموزشی، بازمانده از تحصیل فردی است که هیچ‌گاه وارد چرخه رسمی آموزش نشده و تارک تحصیل دانش‌آموزی است که پس از ورود به مدرسه، ادامه تحصیل را رها کرده است.

به گزارش کردپرس، علی اکبر صمیمی در نشست شورای آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از وضعیت بازماندگان از تحصیل در استان، به تشریح تفاوت میان تعاریف «بازمانده از تحصیل» و «تارک تحصیل» پرداخت و اظهار کرد: بر اساس تعاریف آموزشی، بازمانده از تحصیل فردی است که هیچ‌گاه وارد چرخه رسمی آموزش نشده و تارک تحصیل دانش‌آموزی است که پس از ورود به مدرسه، ادامه تحصیل را رها کرده است.

صمیمی با بیان اینکه شاخص نرخ گذر و ارتقای تحصیلی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت آموزشی ارائه کند، تصریح کرد: تحلیل داده‌های دانش‌آموزی نشان می‌دهد وضعیت واقعی استان با برخی آمارهای منتشرشده فاصله معناداری دارد و لازم است مبنای برنامه‌ریزی‌ها بر داده‌های دقیق و به‌روز استوار باشد.

او در ادامه گزارشی از روند برگزاری امتحانات نهایی ارائه کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۶۹ هزار داوطلب در پایه‌های یازدهم، دوازدهم، بزرگسالان، ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی در آزمون‌های نهایی استان شرکت خواهند کرد که این آزمون‌ها در ۲۰۰ مرکز امتحانی برگزار می‌شود.

پوشش پیش‌دبستانی در آذربایجان‌غربی همچنان با میانگین کشوری فاصله دارد

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با اشاره به نیازهای تجهیزاتی حوزه‌های امتحانی، تأمین رایانه، اسکنر، چاپگرهای پرسرعت، دوربین‌های مداربسته، تجهیزات امنیتی و کاغذ را از مهم‌ترین نیازهای پیش‌روی استان عنوان کرد و خواستار مشارکت بیشتر بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شد.

صمیمی با تأکید بر نقش بنیادین این دوره در شکل‌گیری شخصیت، مهارت‌های شناختی و آمادگی تحصیلی کودکان اظهار کرد: علی‌رغم افزایش قابل توجه پوشش پیش‌دبستانی در سال‌های اخیر، آذربایجان‌غربی همچنان با میانگین کشوری فاصله دارد و مناطق محروم، روستایی و حاشیه شهرها نیازمند توجه ویژه هستند.

او با بیان اینکه بخش مهمی از افت تحصیلی، تکرار پایه، ترک تحصیل و حتی برخی آسیب‌های اجتماعی ریشه در محرومیت از آموزش‌های پیش‌دبستانی دارد، تصریح کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، آثار بلندمدت و ماندگاری در کیفیت نظام آموزشی و توسعه اجتماعی استان خواهد داشت.