وضعیت واقعی بازماندگان از تحصیل در استان با آمارهای ثبتی فاصله دارد

صمیمی با بیان اینکه شاخص نرخ گذر و ارتقای تحصیلی میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت آموزشی ارائه کند، تصریح کرد: تحلیل دادههای دانشآموزی نشان میدهد وضعیت واقعی استان با برخی آمارهای منتشرشده فاصله معناداری دارد و لازم است مبنای برنامهریزیها بر دادههای دقیق و بهروز استوار باشد.
او در ادامه گزارشی از روند برگزاری امتحانات نهایی ارائه کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۶۹ هزار داوطلب در پایههای یازدهم، دوازدهم، بزرگسالان، ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی در آزمونهای نهایی استان شرکت خواهند کرد که این آزمونها در ۲۰۰ مرکز امتحانی برگزار میشود.
پوشش پیشدبستانی در آذربایجانغربی همچنان با میانگین کشوری فاصله دارد
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به نیازهای تجهیزاتی حوزههای امتحانی، تأمین رایانه، اسکنر، چاپگرهای پرسرعت، دوربینهای مداربسته، تجهیزات امنیتی و کاغذ را از مهمترین نیازهای پیشروی استان عنوان کرد و خواستار مشارکت بیشتر بانکها، بیمهها و دستگاههای اجرایی در این زمینه شد.
صمیمی با تأکید بر نقش بنیادین این دوره در شکلگیری شخصیت، مهارتهای شناختی و آمادگی تحصیلی کودکان اظهار کرد: علیرغم افزایش قابل توجه پوشش پیشدبستانی در سالهای اخیر، آذربایجانغربی همچنان با میانگین کشوری فاصله دارد و مناطق محروم، روستایی و حاشیه شهرها نیازمند توجه ویژه هستند.
او با بیان اینکه بخش مهمی از افت تحصیلی، تکرار پایه، ترک تحصیل و حتی برخی آسیبهای اجتماعی ریشه در محرومیت از آموزشهای پیشدبستانی دارد، تصریح کرد: هرگونه سرمایهگذاری در این حوزه، آثار بلندمدت و ماندگاری در کیفیت نظام آموزشی و توسعه اجتماعی استان خواهد داشت.
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