به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه دشمن بر ایجاد شکافهای قومی و مذهبی در آذربایجانغربی حساب ویژهای باز کرده بود، افزود: به برکت مجاهدت رزمندگان، مشارکت گسترده مردم و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دشمن نتوانست به هیچیک از اهداف خود در جنگ اخیر دست یابد.
او همچنین با اشاره به دستاوردهای این مقطع حساس، خاطرنشان کرد: در دل تهدیدات جنگ رمضان، فرصتهای مهمی برای استان ایجاد شد که باید بهدرستی از آنها بهرهبرداری شود.
استاندار آذربایجانغربی از حضور پرشور اقشار مختلف مردم از اقوام و مذاهب گوناگون در تجمعات نیز قدردانی کرده و افزود: این همراهی نشاندهنده بصیرت و آگاهی جامعه بوده و حفظ این سرمایه اجتماعی ضروری است.
رحمانی همچنین از برنامهریزی برای تأمین برق اضطراری در شرایط بحرانی خبر داده و اضافه کرد: در دوره جنگ رمضان، نقاط ضعف در حوزههای مختلف از جمله انرژی شناسایی شده و اقدامات لازم برای بهبود شرایط در دستورکار قرار گرفت.
او در پایان با اشاره به برخی کاستیها در حوزه تأمین دارو، افزود: با برنامهریزیهای انجام شده، تلاش میشود نیازهای دارویی مردم استان بهصورت کامل تأمین شود.
سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجانغربی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه قومی و مذهبی در جریان جنگ رمضان، گفت: با اتحاد، همدلی و حضور آگاهانه مردم و مسئولان، این توطئه با شکست مفتضحانه مواجه شد.
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه دشمن بر ایجاد شکافهای قومی و مذهبی در آذربایجانغربی حساب ویژهای باز کرده بود، افزود: به برکت مجاهدت رزمندگان، مشارکت گسترده مردم و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دشمن نتوانست به هیچیک از اهداف خود در جنگ اخیر دست یابد.
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