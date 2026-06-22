به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه دشمن بر ایجاد شکاف‌های قومی و مذهبی در آذربایجان‌غربی حساب ویژه‌ای باز کرده بود، افزود: به برکت مجاهدت رزمندگان، مشارکت گسترده مردم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دشمن نتوانست به هیچ‌یک از اهداف خود در جنگ اخیر دست یابد.



او همچنین با اشاره به دستاوردهای این مقطع حساس، خاطرنشان کرد: در دل تهدیدات جنگ رمضان، فرصت‌های مهمی برای استان ایجاد شد که باید به‌درستی از آنها بهره‌برداری شود.



استاندار آذربایجان‌غربی از حضور پرشور اقشار مختلف مردم از اقوام و مذاهب گوناگون در تجمعات نیز قدردانی کرده و افزود: این همراهی نشان‌دهنده بصیرت و آگاهی جامعه بوده و حفظ این سرمایه اجتماعی ضروری است.



رحمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین برق اضطراری در شرایط بحرانی خبر داده و اضافه کرد: در دوره جنگ رمضان، نقاط ضعف در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی شناسایی شده و اقدامات لازم برای بهبود شرایط در دستورکار قرار گرفت.



او در پایان با اشاره به برخی کاستی‌ها در حوزه تأمین دارو، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تلاش می‌شود نیازهای دارویی مردم استان به‌صورت کامل تأمین شود.