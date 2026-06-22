علی‌اکبر ورمقانی در نشست گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی سقز، با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران، اظهار کرد: مدیران کل موظف هستند با حضور میدانی در شهرستان‌ها، مسائل و مطالبات مردم را از نزدیک بررسی و برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین با اشاره به ابلاغ طرح «مدیریت محله‌محور» از سوی رئیس‌جمهور افزود: این طرح با هدف شناسایی، احصا و پیگیری مشکلات محلات و با محوریت مساجد، به‌زودی در استان کردستان اجرایی خواهد شد.

این نشست با حضور علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، ضیاءالدین نعمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز و همچنین مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری برگزار شد و نمایندگان اقشار و تشکل‌های مختلف جامعه مدنی به طرح مطالبات خود پرداختند.

حمایت از انجمن‌های زیست‌محیطی، تسریع در تمدید مجوزها، تسهیل روند ساخت «دهکده امید»، حمایت از خانه‌های قرآن و اختصاص تسهیلات بدون بهره به آن‌ها، تأسیس اتحادیه تولید فیلم، اجرای سهمیه سه‌درصدی اشتغال معلولان، جلوگیری از فعالیت کارخانه‌های غیرمجاز شن و ماسه، احداث روستا بازار و حمایت از مرکز نگهداری معتادان بی‌سرپناه از جمله مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

بازسازی مجتمع فرهنگی و هنری سقز، تشکیل شورای سیاست‌گذاری بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر کُردی با حضور هنرمندان سقزی، توجه به منظر شهری در نصب تابلوهای تبلیغاتی، بهره‌گیری از ظرفیت بازار برای توسعه گردشگری، پرداخت تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان، تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تأمین کتاب‌های کمک‌آموزشی مدارس، رفع تداخل اراضی حاشیه شهر، آماده‌سازی شهرک صنعتی شماره ۲ و جذب مربیان توانمند شطرنج نیز از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان جامعه مدنی سقز بود.