تحویل اسناد مالکیت ۹۷۰ هکتار از منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان

به گزارش کرد پرس؛ استاندار کردستان روز یکشنبه در این مراسم با تأکید بر اینکه رفع موانع پیشروی منطقه آزاد بانه ـ مریوان از مهمترین اولویتهای مدیریت استان بوده است، اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی در مسیر فعالیت این منطقه، موضوع صدور اسناد مالکیت اراضی بود که با همکاری دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این مانع برطرف و امروز اسناد مالکیت ۹۷۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد بانه ـ مریوان صادر و تحویل شد.
آرش زرهتن لهونی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت، زمینهساز آغاز رسمی فعالیتهای منطقه آزاد است، افزود: یکی از مهمترین الزامات جذب سرمایهگذار، تعیین تکلیف مالکیت اراضی و صدور اسناد رسمی است و این اقدام، مسیر سرمایهگذاری، ثبت شرکتها و اجرای طرحهای اقتصادی را تسهیل کرده و شتاب توسعه منطقه آزاد را افزایش خواهد داد.
وی صدور این اسناد را از پیشنیازهای اساسی تحقق اهداف منطقه آزاد دانست و اضافه کرد: با رفع این مانع، بستر مطمئنتری برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شده و زمینه رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی در استان بیش از گذشته مهیا خواهد شد.
استاندار کردستان به تحویل اسناد اراضی و واحدهای مسکونی مناطق حاشیه شهرهای استان اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات دیرینه ساکنان این مناطق، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و دریافت سند رسمی بود که با همکاری دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخش مهمی از این مطالبه محقق شد.
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