تولد ٢ جوجه جدید میش مرغ در بوکان/جوجه ها به ٦ فرد رسیدند

به گزارش کردپرس، آوات بازیار افزود: این طرح با هدف جلوگیری از بروز چاله ژنتیکی و کاهش تعارضات موجود در زیستگاه‌های طبیعی اجرا می‌شود و نتایج آن امیدها را برای حفظ و بقای این گونه در معرض خطر انقراض افزایش داده است.

او اضافه کرد: سال گذشته نیز در مرکز تحقیقات و تکثیر در اسارت میش‌مرغ بوکان واقع در حاشیه زیستگاه دشت سوتاو، ٤ جوجه میش‌مرغ با موفقیت متولد شدند که هم‌اکنون مراحل رشد خود را پشت سر می‌گذارند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان با اشاره به امکانات این مرکز گفت: بخش‌های تحقیقاتی و مطالعاتی، مرکز هچینگ، واحد مراقبت‌های ویژه پس از تولد جوجه‌ها، کلینیک دامپزشکی، بخش آشنایی تدریجی جوجه‌ها با زیستگاه طبیعی و سالن پرواز به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع از جمله امکانات پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است.

او ادامه داد: حفاظت از زیستگاه طبیعی میش‌مرغ از طریق ایجاد مناطق حفاظت‌شده، خرید و اجاره اراضی کشاورزی، پرداخت خسارت به کشاورزان، حذف گونه‌های مهاجم، جلب مشارکت مردم محلی، توسعه معیشت‌های سازگار با حفاظت از گونه و همچنین تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز دنبال می‌شود.

پرنده میش‌مرغ، که در زبان کردی «چیرگ» نیز نامیده می‌شود، یکی از بزرگترین پرندگان ایران و از گونه‌های منحصر به فرد و بسیار مهم جانوری در جهان به شمار می‌آید که نسل آن با خطر انقراض روبرو است.