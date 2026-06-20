شکست برابر پاراگوئه؛ تیم ملی ترکیه از جام جهانی حذف شد

به گزارش کردپرس، تیم ملی ترکیه که در گروه D رقابت‌های جام جهانی حضور دارد، با شکست مقابل پاراگوئه از ادامه مسابقات بازماند و وداعی زودهنگام با این تورنمنت داشت.

در این دیدار، پاراگوئه تنها دو دقیقه پس از آغاز بازی موفق شد دروازه ترکیه را باز کند و با گل زودهنگام خود یک بر صفر پیش بیفتد. این نتیجه تا پایان مسابقه حفظ شد و تلاش بازیکنان ترکیه برای جبران گل خورده ثمری نداشت.

پاراگوئه در ادامه مسابقه با اخراج یکی از بازیکنانش ۱۰ نفره شد، اما با وجود برتری عددی ترکیه، این تیم نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و در نهایت با شکست زمین را ترک کرد.

با این نتیجه، ترکیه پیش از برگزاری آخرین دیدار خود در مرحله گروهی، به طور قطعی از رقابت‌های جام جهانی حذف شد.

در جدول رده‌بندی گروه D، آمریکا با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های استرالیا و پاراگوئه نیز هر کدام ۳ امتیازی هستند. شکست برابر پاراگوئه باعث شد ترکیه از گردونه رقابت‌ها کنار برود و فرصت حضور در مرحله حذفی را از دست بدهد.