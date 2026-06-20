۵۸۹ پرونده فساد اقتصادی در استان کردستان تشکیل شد/ آخرین وضعیت پرونده دو دختر سنندجی

به گزارش کرد پرس حجتالاسلام سیدحسین حسینی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در سنندج، با تشریح مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان در یک سال گذشته، اظهار کرد: اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مهمترین تحولات حقوقی کشور است که میتواند بخش زیادی از مشکلات ناشی از اسناد عادی و دعاوی مرتبط با مالکیت را برطرف کند.
وی افزود: در همین راستا اتصال شهرداریها به سامانههای مرتبط از جمله «پنجره واحد زمین» در حال انجام است و افرادی که فاقد سند رسمی هستند، دو سال فرصت دارند نسبت به ثبت ادعای مالکیت اموال غیرمنقول خود اقدام کنند.
فعالیت ۳۹ دادگاه صلح و مختومه شدن بیش از ۱۲۱ هزار پرونده
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به راهاندازی ۳۹ شعبه دادگاه صلح در استان گفت: تشکیل این دادگاهها به ویژه در زمینه تأمین نیروی انسانی و قضات، اقدامی دشوار بود اما بدون تعطیلی شعب دادسراها و با استفاده از ظرفیت موجود در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ پرونده وارد شعب دادگاههای صلح شده که از این تعداد، ۱۲۱ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
حسینی همچنین از ایجاد دادگاههای تخصصی خانواده در استان خبر داد و افزود: سه شعبه دادگاه خانواده در سنندج و در شهرهای سقز، قروه، بانه، مریوان، بیجار و کامیاران نیز هر کدام یک شعبه تخصصی خانواده راهاندازی شده است.
توسعه خدمات هوشمند قضایی و کاهش مراجعه حضوری
وی هوشمندسازی فرآیندهای قضایی را از سیاستهای اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۷۷ دادگاه علنی برخط در استان برگزار شد و هفت هزار و ۱۶۱ مورد دادرسی الکترونیکی نیز انجام گرفت.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: ۸۹ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانیان بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان در محاکم و از طریق سامانههای الکترونیکی انجام شده که نقش مهمی در کاهش هزینهها، تسریع رسیدگی و ارتقای امنیت داشته است.
صدور دهها هشدار نظارتی برای دستگاههای اجرایی
حسینی با اشاره به فعالیتهای نظارتی دستگاه قضایی گفت: سال گذشته ۳۳ مکاتبه هشداری و ۳۵ مکاتبه آسیبشناسی از سوی بازرسی به دستگاههای اجرایی استان ارسال شد.
وی اضافه کرد: تنها در سه ماهه نخست امسال ۱۰۱ مکاتبه هشداری و ۵۵ مکاتبه آسیبشناسی برای پیشگیری از تخلفات و اصلاح فرآیندها صادر شده است.
رئیس کل دادگستری کردستان همچنین اعلام کرد: در سال گذشته برای ۲۳۰ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی پرونده تخلف تشکیل شده و در کنار آن، ۵۸۹ پرونده فساد اقتصادی در حوزههای اختلاس، ارتشا و پولشویی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
برخورد با دانهدرشتهای فساد اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان نیز در این نشست از برخورد جدی دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: در سال گذشته افراد مختلفی در سطوح گوناگون به دلیل تخلفات اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتهاند که برخی از آنان محکوم و روانه زندان شدهاند و رسیدگی به پرونده برخی دیگر همچنان ادامه دارد.
محمد جباری اظهار کرد: چندین پرونده کلان فساد اقتصادی با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی در حوزههای بانکی، مالیاتی و معادن در دست رسیدگی است و دستگاه قضایی بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده دختران آزار دیده سنندجی
دادستان مرکز کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده دختران آزار دیده در محله حاجیآباد سنندج اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، پدر خانواده دستگیر شد و دو روز بعد نیز نامادری که متواری شده بود، بازداشت شد.
وی افزود: برای نامادری قرار بازداشت موقت صادر شده و دادستانی نیز حضانت پدر را لغو کرده است. در حال حاضر مراحل تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پرونده در حال انجام است تا تصمیم نهایی در دادسرا اتخاذ شود.
کمک ۱۰ میلیارد تومانی به خانواده زندانیان
جباری همچنین از اقدامات حمایتی انجمن حمایت از زندانیان استان خبر داد و گفت: این انجمن در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد تومان در قالب پرداخت وام، تأمین لوازم مورد نیاز و سایر حمایتهای معیشتی به خانواده زندانیان کمک کرده است.
صلح و سازش در ۱۹ پرونده قصاص
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان نیز با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: سال گذشته ۶۱ هزار و ۱۷۵ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد و ۶۱ هزار و ۷۰۵ پرونده نیز مختومه شد.
بهادر اسدی میزان صلح و سازش در پروندههای ارجاعی را ۳۰ درصد اعلام کرد و افزود: در سه ماهه نخست امسال نیز ۱۱ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع و تقریباً همین تعداد نیز تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۷۹ هیأت صلح در استان گفت: سال گذشته ۱۹ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم و تلاش هیأتهای صلح به سازش منجر شد و امسال نیز چهار پرونده دیگر از مجازات قصاص به صلح و آشتی ختم شده است.
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