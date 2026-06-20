دستگیری ٤٨٠ نفر طی جنگ رمضان در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه از تشدید برخورد با جاسوسان و عوامل وابسته به دشمن در جریان جنگ رمضان خبر داد و افزود: در طول جنگ رمضان، فعالیت دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی حتی برای یک دقیقه متوقف نشد و تمامی اقدامات و خدمات قضایی به صورت مستمر ادامه داشت.

وی با اشاره به همکاری نزدیک مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی در این ایام خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از بروز کمبودهای احتمالی، بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ تن دارو وارد استان شد و اقدامات لازم برای تأمین نیازهای مردم در دستور کار قرار گرفت.

عتباتی همچنین از برخورد جدی با احتکار و نگهداری اقلام مورد نیاز مردم خبر داد و گفت: در این مدت صدها تن برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی به صورت فوری وارد کشور شد تا از ایجاد هرگونه کمبود در بازار جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به ناآرامی‌های کشور در دی‌ماه سال گذشته اظهار کرد: آذربایجان‌غربی در آن مقطع یکی از امن‌ترین و آرام‌ترین استان‌های کشور بود، به‌گونه‌ای که حتی یک مورد تخریب اموال عمومی یا شکسته شدن شیشه‌ای در سطح استان گزارش نشد.

وی ادامه داد: در همان ایام بسیاری از عوامل مرتبط با دشمن شناسایی و با آنان برخورد قاطع صورت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.

عتباتی با یادآوری اینکه تعدادی از جاسوسان دشمن در آن مقطع بازداشت شدند، افزود: همزمان با جنگ رمضان امسال، ٣جاسوس موساد پس از طی مراحل قانونی اعدام شدند که خبر آن نیز به صورت رسمی منتشر شده است.