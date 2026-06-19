به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه بررسی طرح احداث سد کانی‌گویژان بانه که در سنندج برگزار شد، گفت: مناطق مرزی به‌ویژه بانه و مریوان دستخوش تحولات هستند و امروز به دلیل سیاست‌های مرزمحور، ایجاد زیرساخت‌های جدید و تحولات اقتصادی، در زمره شهرهای مهم و اثرگذار استان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه نیاز به آب شرب، یک ضرورت حیاتی است و نمی‌توان نسبت به آینده این مناطق بی‌تفاوت بود، اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که با رشد جمعیت و توسعه شهرها، تامین پایدار آب به یکی از مسائل اصلی استان تبدیل خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کردستان درباره طرح پیشنهادی سد کانی‌گویژان، افزود: تصمیم‌گیری درباره اجرای این طرح نیازمند تکمیل بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی دقیق است تا ضمن حفظ اهداف طرح، خسارت به عرصه‌های طبیعی و جنگلی منطقه به حداقل برسد.

حبیبی بر ضرورت پیشبینی سامانه انتقال آب در کنار اجرای احتمالی پروژه تاکید کرد و ادامه داد: اگر قرار است چنین طرحی اجرایی شود، سامانه انتقال نیز باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از پروژه دیده شود تا در آینده بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی منطقه باشد.