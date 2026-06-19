۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۸

سد کانی‌گویژان بانه باید با کمترین خسارت زیست محیطی احداث شود

سد کانی‌گویژان بانه باید با کمترین خسارت زیست محیطی احداث شود

سرویس کردستان ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: تصمیم‌گیری درباره احداث سد کانی‌گویژان بانه باید بر پایه مطالعات کارشناسی و با هدف دستیابی به حداکثر انتفاع و حداقل هزینه‌های زیست‌محیطی و طبیعی انجام شود.

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه بررسی طرح احداث سد کانی‌گویژان بانه که در سنندج برگزار شد، گفت: مناطق مرزی به‌ویژه بانه و مریوان دستخوش تحولات هستند و امروز به دلیل سیاست‌های مرزمحور، ایجاد زیرساخت‌های جدید و تحولات اقتصادی، در زمره شهرهای مهم و اثرگذار استان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه نیاز به آب شرب، یک ضرورت حیاتی است و نمی‌توان نسبت به آینده این مناطق بی‌تفاوت بود، اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که با رشد جمعیت و توسعه شهرها، تامین پایدار آب به یکی از مسائل اصلی استان تبدیل خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کردستان درباره طرح پیشنهادی سد کانی‌گویژان، افزود: تصمیم‌گیری درباره اجرای این طرح نیازمند تکمیل بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی دقیق است تا ضمن حفظ اهداف طرح، خسارت به عرصه‌های طبیعی و جنگلی منطقه به حداقل برسد.

حبیبی بر ضرورت پیشبینی سامانه انتقال آب در کنار اجرای احتمالی پروژه تاکید کرد و ادامه داد: اگر قرار است چنین طرحی اجرایی شود، سامانه انتقال نیز باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از پروژه دیده شود تا در آینده بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی منطقه باشد.

کد مطلب 2796481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha