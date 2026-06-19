به گزارش کردپرس، ناصر رحیمی، اظهار کرد: مسابقات قهرمانی وزنهبرداری استان آذربایجان غربی در روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در سالن سههزار نفری میلاد نور مجموعه ورزشی وحدت بوکان برگزار خواهد شد.
او افزود: در این دوره از رقابتها تیمهای شهرستانهای ارومیه، بوکان، مهاباد، ماکو، شوط، اشنویه، نقده و تکاب حضور خواهند داشت و ورزشکاران برای کسب سهمیه حضور در مسابقات کشوری با یکدیگر رقابت میکنند.
رئیس هیئت وزنهبرداری بوکان با اشاره به بخشهای مختلف این مسابقات گفت: رقابتها در دو بخش بانوان و آقایان و در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار میشود و ورزشکاران در هشت وزن مختلف به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
رحیمی همچنین از حضور ۲۳ داور در این مسابقات خبر داد و تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ورزشی در بوکان فراهم شده است و امیدواریم شاهد رقابتهایی باکیفیت و در شأن ورزش وزنهبرداری استان باشیم.
سرویس آذربایجان غربی- رئیس هیئت وزنهبرداری بوکان، از برگزاری مسابقات قهرمانی وزنهبرداری استان آذربایجان غربی و مرحله انتخابی رقابتهای کشوری به میزبانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش کردپرس، ناصر رحیمی، اظهار کرد: مسابقات قهرمانی وزنهبرداری استان آذربایجان غربی در روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در سالن سههزار نفری میلاد نور مجموعه ورزشی وحدت بوکان برگزار خواهد شد.
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