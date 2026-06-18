پیش بینی تولید یک میلیون تن گندم در کردستان

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی از پیش بینی تولید یک میلیون تن گندم در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: برآوردها نشان می دهد بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن از این محصول به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

وی اظهار کرد: پیش بینی می کنیم امسال نیز استان کردستان بتواند بار دیگر رتبه دوم تولید گندم کشور را از آن خود کند و میزان تولید گندم استان به حدود یک میلیون تن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به شرایط اقلیمی سال زراعی جاری، افزود: سال زراعی با خشکسالی آغاز شد و برخلاف سال های گذشته، مزارع گندم استان در پاییز از شرایط مطلوب برای سبز شدن برخوردار نبودند، اما بارندگی های مؤثر اسفند و فروردین، امیدها را برای بهبود وضعیت تولید افزایش داد.

نقشبندی ادامه داد: وقوع سرمای ناگهانی در ۲۷ اردیبهشت، به ویژه در نیمه شرقی استان که بخش عمده اراضی زیر کشت گندم در آن قرار دارد، نگرانی هایی را برای بخش کشاورزی ایجاد کرد، اما با وجود این شرایط، برآورد تولید همچنان مطلوب است.

وی درباره خرید تضمینی گندم، یادآور شد: پیش بینی می شود بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود و نرخ خرید تضمینی این محصول در سال جاری در مجموع ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: خرید گندم از طریق حدود ۸۰ مرکز شامل مراکز تعاون روستایی، سیلوهای دولتی و خصوصی و کارخانه های آرد انجام خواهد شد.

نقشبندی زمان آغاز برداشت گندم را نیمه نخست تیرماه اعلام کرد و گفت: عملیات برداشت تا پایان شهریور ادامه دارد و در برخی مناطق ممکن است این روند بیش از این زمان به طول بینجامد.

وی با اشاره به سطح زیر کشت غلات در کردستان، افزود: در سال زراعی جاری ۷۲۰ هزار هکتار از اراضی کردستان به کشت گندم و جو اختصاص یافته است و با توجه به قرار گرفتن مزارع در مراحل پایانی رشد، اجرای به موقع عملیات کنترل آفات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از رفع مشکل ذخیره سازی غلات در استان خبر داد و اظهار کرد: اکنون در زمینه ذخیره سازی غلات، به ویژه گندم، هیچ محدودیتی وجود ندارد و حتی در صورت نگهداری کامل محصولات تولیدی در داخل استان نیز از نظر ظرفیت انبار با مشکلی مواجه نخواهیم بود.