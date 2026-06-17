به گزارش کردپرس، اعتراض و بستنشینی شبانهروزی علیه راه اندازی پروژه نیروگاه زمینگرمایی (JES) که از سوی شرکت آمریکایی «ایگنیس اچ۲ انرژی تولید سهامی عام» در روستای خواریک از توابع شهرستان وارتو (گیمگیم) در استان موش برنامهریزی شده است، همچنان ادامه دارد.
این اقدام اعتراضی که به ابتکار شورای جوانان پلتفرم اکولوژی گیمگیم آغاز شده، اکنون وارد چهلوششمین روز خود شده است. بر روی چادرهای محل بستنشینی نیز پارچهنوشتههایی با مضمون «این سرزمین میراث نیاکان ما و امانتی برای نسلهای آینده است؛ ما نیروگاه زمینگرمایی نمیخواهیم» نصب شده است.
در چهلوششمین روز این اعتراض، رؤسای مشترک انجمن رصد و پژوهش مهاجرت بینالنهرین (GÖÇ-DER) از آمد (دیاربکر) به محل اعتراض رفتند و با معترضان اعلام همبستگی کردند.
مدیا آلکان، رئیس مشترک این انجمن، در سخنانی مقاومت مردم گیمگیم را ارزشمند توصیف کرد و گفت سیاستهای خالیسازی منطقه از سکنه از گذشته تاکنون ادامه داشته است. او افزود: «در دهه ۹۰ میلادی این سیاست از طریق سوزاندن روستاها اجرا میشد و امروز نیز با تخریب اکولوژیک همان هدف دنبال میشود.»
وجیه آیدوغان، دیگر رئیس مشترک GÖÇ-DER نیز با اشاره به پروژههای نیروگاه زمینگرمایی (JES)، برقآبی (HES) و خورشیدی (GES) گفت این طرحها موجب تخریب محیط زیست میشوند. او افزود: «منابع جایگزین انرژی وجود دارد، اما وقتی این پروژهها در مناطق کشاورزی و زیست مردم اجرا میشوند، عملاً حق زندگی ساکنان محدود میشود. مسیر آبها تغییر میکند. بگذارید رودخانهها و جویبارهای ما آزادانه جریان داشته باشند.»
چایان دورسون، عضو پلتفرم اکولوژی گیمگیم نیز یادآور شد که به دلیل مقاومت مردم، عملیات حفاریای که قرار بود ۲۰ مه انجام شود، عملی نشد. او تأکید کرد که معترضان به پیروزی در این مبارزه امیدوار هستند.
در پایان، ساکنان روستای شوریک مسئولیت ادامه بستنشینی اعتراضی در روستای خواریک را برعهده گرفتند.
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