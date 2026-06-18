کودک آزاری و همسرآزاری صدرنشین آسیب های اجتماعی قروه 

«مجید زارعی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس ضمن ارائه گزارش عملکرد اورژانس اجتماعی شهرستان قروه در سال گذشته از تغییرات اساسی مدیریتی در این مرکز خبر داد.

او بیشترین آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان مطابق گزارشات دریافتی اورژانس در سال گذشته را در حوزه های همسرآزاری و اختلافات خانوادگی، کودک آزاری و زنان و دختران آسیب دیده دانست.

به گفته زارعی در سال گذشته تعداد ۱۴۱ مورد گزارش مرتبط با همسرآزاری و اختلافات خانوادگی در اورژانس ثبت شده که بیشترین این آسیب ها برای زنان بوده است. «این آسیب ها بیشتر شامل زنانی می شود که مورد اذیت و آزار جسمی و روانی همسران خود قرار گرفته اند و در هنگام مداخله دیده شده که بیشتر این مشکلات به دخالت خانواده ها و اطرافیان، نداشتن مهارت های زندگی و اعتیاد مرتبط بوده است».

او گزارشات مرتبط به کودک آزاری را ۸۶ مورد عنوان کرد و به این نکته اشاره داشت که این آمار تنها گزارشات رسیده به اورژانس است و قطعاً موارد بیشتر از این تعداد است. «از این ۸۶ مورد کودک آزاری که گزارش آن به دست ما رسیده بیشتر برای کودکان دختر بوده که با آزارو اذیت جسمی و روانی و محرومیت از تحصیل و… مواجه شده اند و هنگام مداخله اورژانس دیده شد که بسیاری از این کودکان یا بدسرپرست و بی سرپرست بوده اند و یا نامادری داشته اند».

زارعی در ادامه دیگر آسیب فراگیر در سطح شهرستان را مرتبط به زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی دانست. «سال گذشته ۸۱ مورد گزارش درباره زنان و دخترانی که درگیر آسیب های اجتماعی همانند تهدید شدن، تحریک شدن، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، تصمیم به فرار از منزل، مصرف مواد مخدر و… شده اند در اورژانس ثبت شده است».

این کارشناس و مسئول اورژانس اجتماعی قروه در ادامه به گزارشات مرتبط با خودکشی پرداخت و تأکید کرد که گزارشات اورژانس اجتماعی در این زمینه شامل سه حوزه «افکار خودکشی، اقدام به خودکشی و خودکشی های منجر به فوت» می شود. «سال گذشته در حوزه افکار خودکشی ۵۴ مورد، برای اقدام به خودکشی ۲۶ مورد و خودکشی های منجر به فوت هم ۱۴ مورد گزارش ثبت شده که این آمار فقط گزارش های دریافتی اورژانس است و نمی توان آمار دقیقی در این زمینه ارائه داد».

براساس اظهارات مجید زارعی بیشترین رنج سنی موارد مرتبط به خودکشی برای نوجوانان بوده و در حوزه افکار خودکشی گروه زنان بیشتر دیده می شوند اما برای اقدام به خوکشی بیشترین آمار به مردان تعلق دارد، هرچند این دیدگاه دقیق نیست و در بسیاری از اوقات آمار اقدام به خودکشی در زنان بیشتر بوده است.

گزارش ۳ مورد مرتبط با مبتلایان به اختلال هویت جنسی، ۱۲ مورد مرتبط با دختران و پسران فراری از منزل، ۳۸ مورد برای متقاضیان طلاق، ۳۶ مورد مرتبط با سالمند آزاری، ۲۲ مورد معلول آزاری و ۹ مورد برای کودکان خیابانی و کار از دیگر آمارهای دریافتی اورژانس اجتماعی هستند که به گفته زارعی برای آنان اقدامات مداخله ای راهبردی، مشاوره ای و در نهایت قضایی صورت گرفته است.

به گفته او واحد اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان قروه در سال گذشته ۷۷۶ مورد تماس دریافتی جهت انجام خدمات مشاوره به همراه درخواست ۷۲ مورد بررسی وضعیت تعدیل یا افزایش ملاقات با فرزند مشترک، ۶۵ مورد بررسی درخواست صحت و سقم افراد درگیر اعتیاد و معرفی به کمپ ترک اعتیاد و همچنین ۴۲ مورد بررسی درخواست صحت و سقم افراد دارای بیماری روانی مزمن و ارجاع بیمارستانی داشته است.

زارعی تعداد گزارشات مرتبط با اقدامات مشاوره و روان درمانی را در سال گذشته ۲۳۶ مورد عنوان کرد و به برگزاری ۱۶۳ نشست آموزشی ویژه کودکان و دانش آموزان و ۷۳ نشست آموزشی ویژه خانواده و عموم مردم اشاره کرد.

او سپس بر تأثیر آموزش های دوره ای در سطح شهرستان و مناطق مختلف جهت آگاه سازی مردم و معرفی خدمات اورژانس اجتماعی در راستای داشتن جامعه ای سالم برای همه اقشار مردم در هر سن و سالی، تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر مردم در این کارگاه های آموزشی شد.