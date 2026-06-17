۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷

ساماندهی مرز باشماق مریوان با رویکرد بلندمدت و استانداردهای بین المللی دنبال می شود

ساماندهی مرز باشماق مریوان با رویکرد بلندمدت و استانداردهای بین المللی دنبال می شود

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های مرز باشماق متناسب با جایگاه آن در تجارت کشور، گفت: ساماندهی این گذرگاه مرزی باید با نگاه بلندمدت و بر اساس استانداردهای یک مرز بین المللی انجام شود تا ضمن کاهش زمان توقف کامیون ها، پاسخگوی نیازهای آینده نیز باشد.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری شامگاه سه شنبه در جلسه ارائه طرح نهایی ساماندهی مرز باشماق، گفت: زیرساخت های مرز باشماق مریوان باید متناسب با جایگاه این گذرگاه به عنوان یکی از مهم ترین مرزهای تجاری کشور و بر پایه استانداردهای بین المللی توسعه و ساماندهی شود.

وی اظهار کرد: استانداردهای لازم در مدیریت و توسعه زیرساخت های مرزی باید به گونه ای رعایت شود که در شأن مردم و نظام باشد و زمان توقف کامیون ها به حداقل برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه استقرار دستگاه های اجرایی و مدیریت تردد ناوگان ترانزیتی، افزود: طراحی مرز باشماق باید متناسب با ویژگی های یک مرز بین المللی و بر اساس استانداردهای ویژه انجام شود.

ازهاری با بیان اینکه تاکنون طرح های مختلفی برای ساماندهی این مرز ارائه شده است، ادامه داد: طرح هایی که با رویکرد مقطعی تدوین شوند، نمی توانند پاسخگوی نیازهای آینده مرز باشند و خروجی مطلوبی نخواهند داشت.

وی تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه آتی مرز باشماق را ضروری دانست و یادآور شد: انتظار می رود در این طرح، چشم انداز چندساله مرز باشماق به صورت شفاف ترسیم و تأثیر اجرای منطقه آزاد تجاری و احداث دهکده لجستیک در توسعه این گذرگاه مشخص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: نظم بخشی به تردد، کاهش زمان توقف ناوگان، یکپارچگی امنیتی، عبور ایمن و قابل نظارت، انعطاف پذیری در توسعه های آینده و پیش بینی رشد تقاضای تردد از مهم ترین الزامات طرح ساماندهی مرز باشماق است.

ازهاری همچنین بر توجه به نیازهای دستگاه های اجرایی مستقر در مرز و ظرفیت های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه و مریوان در تدوین این طرح تأکید کرد.

در این نشست، جایگاه مرز باشماق در شبکه مرزهای زمینی ایران و اقلیم کردستان عراق و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه بررسی شد و وضعیت موجود سایت مرزی باشماق و سایت های پشتیبان در مسیر مریوان، همچنین چالش های حوزه صادرات و واردات، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 2796417

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