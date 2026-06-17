ساماندهی مرز باشماق مریوان با رویکرد بلندمدت و استانداردهای بین المللی دنبال می شود

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری شامگاه سه شنبه در جلسه ارائه طرح نهایی ساماندهی مرز باشماق، گفت: زیرساخت های مرز باشماق مریوان باید متناسب با جایگاه این گذرگاه به عنوان یکی از مهم ترین مرزهای تجاری کشور و بر پایه استانداردهای بین المللی توسعه و ساماندهی شود.

وی اظهار کرد: استانداردهای لازم در مدیریت و توسعه زیرساخت های مرزی باید به گونه ای رعایت شود که در شأن مردم و نظام باشد و زمان توقف کامیون ها به حداقل برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه استقرار دستگاه های اجرایی و مدیریت تردد ناوگان ترانزیتی، افزود: طراحی مرز باشماق باید متناسب با ویژگی های یک مرز بین المللی و بر اساس استانداردهای ویژه انجام شود.

ازهاری با بیان اینکه تاکنون طرح های مختلفی برای ساماندهی این مرز ارائه شده است، ادامه داد: طرح هایی که با رویکرد مقطعی تدوین شوند، نمی توانند پاسخگوی نیازهای آینده مرز باشند و خروجی مطلوبی نخواهند داشت.

وی تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه آتی مرز باشماق را ضروری دانست و یادآور شد: انتظار می رود در این طرح، چشم انداز چندساله مرز باشماق به صورت شفاف ترسیم و تأثیر اجرای منطقه آزاد تجاری و احداث دهکده لجستیک در توسعه این گذرگاه مشخص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: نظم بخشی به تردد، کاهش زمان توقف ناوگان، یکپارچگی امنیتی، عبور ایمن و قابل نظارت، انعطاف پذیری در توسعه های آینده و پیش بینی رشد تقاضای تردد از مهم ترین الزامات طرح ساماندهی مرز باشماق است.

ازهاری همچنین بر توجه به نیازهای دستگاه های اجرایی مستقر در مرز و ظرفیت های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه و مریوان در تدوین این طرح تأکید کرد.

در این نشست، جایگاه مرز باشماق در شبکه مرزهای زمینی ایران و اقلیم کردستان عراق و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه بررسی شد و وضعیت موجود سایت مرزی باشماق و سایت های پشتیبان در مسیر مریوان، همچنین چالش های حوزه صادرات و واردات، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.