نخستین گلخانه شیشه ای کردستان برای ۱۶۰ نفر اشتغال ایجاد کرد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در حاشیه بازدید از این مجتمع به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، گفت: مجتمع گلخانه ای «بنیان طراوت بوژانه» در شهرستان دیواندره به عنوان نخستین گلخانه شیشه ای استان، زمینه اشتغال ۱۶۰ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: توسعه کشت های گلخانه ای یکی از راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری، مدیریت منابع آبی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی به شمار می رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به جایگاه این مجموعه در بخش کشاورزی استان، افزود: مجتمع گلخانه ای بنیان طراوت بوژانه به عنوان نخستین گلخانه شیشه ای کردستان، نمادی از به کارگیری فناوری های نوین در راستای افزایش تولید و توسعه بخش کشاورزی است.

نقشبندی با بیان اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار احداث شده است، ادامه داد: سطح مفید مجموعه پنج هکتار بوده و با سرمایه گذاری اولیه ۲۵۰ میلیارد تومانی راه اندازی شده است؛ ارزش روز این پروژه نیز بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

وی یادآور شد: سالانه بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن انواع محصولات صیفی و سبزیجات در این مجتمع تولید می شود که بخشی از آن علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به بازارهای خارجی نیز صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان این مجموعه را از طرح های مؤثر در تقویت امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه دانست و بیان کرد: توسعه واحدهای گلخانه ای با هدف افزایش راندمان تولید، کاهش مصرف آب و ارتقای بهره وری از اولویت های راهبردی بخش کشاورزی استان است.

نقشبندی گفت: در حال حاضر ۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم در این مجتمع مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا می کنند.