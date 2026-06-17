کردستان با ثبت جهانی دو برند سنندج و بیجار به قطب فرش دستباف کشور تبدیل شد

به گزارش کرد پرس، طه سمیعی در گفت و گو با رسانه ها، با اشاره به ظرفیت های طبیعی کردستان، گفت: وجود گسترده گیاهان رنگزا در کردستان زمینه خودکفایی در تأمین مواد اولیه تولید فرش را فراهم کرده و این استان را از واردات مواد اولیه از سایر استان ها و کشورهای دیگر بی نیاز ساخته است.

وی اظهار کرد: همچنین پشم گوسفند کردی به عنوان یکی از مرغوب ترین پشم های کشور، سالانه حدود ۱۲۰۰ تن در این استان تولید و در صنعت فرش دستباف مصرف می شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه کردستان دارای دو منطقه بافتی شاخص در سطح ملی است، افزود: فرش تک پود سنه و فرش آهنین بیجار با ویژگی های منحصر به فرد بافت، در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت شده و در موزه های بزرگ جهان نیز نگهداری می شوند که نشان دهنده اصالت، کیفیت و زیبایی این هنر - صنعت است.

سمیعی ادامه داد: فرش سنندج با طرح هایی همچون گل وکیلی، بته توپی یا هشت پر، گل میرزا علی، ماهی درهم، کلاه فرنگ، جقه و قندیل و سایر نقوش سنتی شناخته می شود و همچنین فرش بیجار با طرح هایی مانند گل سرخ، اسلیمی دهان اژدری و طرح سمن برخانم در سطح بین المللی شهرت دارد.

وی با بیان اینکه این استان دارای حدود ۵۰ هزار بافنده شناسایی شده است و سالانه حدود ۱۶۰ هزار مترمربع فرش دستباف در آن تولید می شود، یادآور شد: همچنین ۶۶ پروانه بهره برداری در حوزه تولید فرش در استان فعال است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه از مجموع بافندگان، ۹ هزار و ۷۸۹ نفر تحت پوشش بیمه قالیبافان قرار دارند، بیان کرد: در بخش صنفی نیز ۱۱۷ واحد تولید فرش و قالی دستباف، ۱۰۴ واحد فروش، ۴۵ واحد خرده فروشی نخ و مواد اولیه، ۱۲ واحد تعمیر و رفوی فرش و ۵ واحد طراحی و نقشه کشی قالی در استان فعالیت دارند.