به گزارش کردپرس، روز سهشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، در پیرمام، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، از تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور عراق و سوریه استقبال کرد.
بر اساس بیانیه دفتر بارزانی، در این دیدار مسعود بارزانی بار دیگر تأکید کرد که اقلیم کردستان همواره عامل ثبات بوده و از گفتوگو و راهحلهای دیپلماتیک برای حل تمامی مشکلات عراق و منطقه حمایت کرده است.
وی گفت اقلیم کردستان هیچگاه بخشی از مشکلات نبوده، اما به ناحق تحت تأثیر جنگها و اختلافات منطقه قرار گرفته است.
بارزانی همچنین تأکید کرد که خاورمیانه باید به سمت ثبات و رفاه برای ساکنان خود حرکت کند.
طبق این بیانیه، در بخش دیگری از این دیدار بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان اقلیم کردستان و دولت جدید عراق تأکید شد و فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا بر ضرورت تثبیت و حفظ نظام سیاسی عراق و تقویت نقش دولت در کنترل نیروهای مسلح غیررسمی تأکید کرد.
او همچنین حمایت خود را از نخستوزیر عراق در روند خلع سلاح گروههای مسلح و بازگرداندن سلاحها به اختیار دولت عراق اعلام کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که درباره دولت جدید عراق، مسعود بارزانی ضمن تأکید بر حمایت از علی زیدی، اعلام کرد همه طرفها باید از اشتباهات گذشته درس بگیرند و بر اساس مشارکت، توازن، توافق و در چارچوب قانون اساسی عمل کنند.
در بخش دیگری از این دیدار نیز دو طرف درباره وضعیت و تحولات منطقه تبادل نظر کردند و توافق داشتند که برای تحقق مجموعهای از اولویتهای مشترک به منظور ثبات عراق و اقلیم کردستان و همچنین ایجاد روابط راهبردی بلندمدت در حوزه اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری، همکاری کنند.
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