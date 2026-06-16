قاتل جوان سقزی در منزل و قاتلان جوان سنندجی در حال فرار از کشور دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، فرمانده انتظامی استان از کشف پرونده قتل مسلحانه و دستگیری قاتل خبر داده و گفت: همسر مقتول به جرم ارتکاب قتل دستگیر و در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

سردار "یحیی الهی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر شنیده شدن صدای تیر اندازی در یکی از محلات شهرستان سقز، بلافاصله عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پس از حضور و عدم پاسخگویی از سوی ساکنین با هماهنگی قضائی وارد منزل شدند و با جسد متوفی که در اثر تیراندازی به قتل رسیده بود، رو به رو می شوند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ماموران در تحقیقات میدانی اولیه و بررسی آثار باقیمانده از جرم در محل به همسر متوفی مظنون شده و بلافاصله وی را دستگیر می کنند، خاطرنشان کرد: متهم پس از ارائه مدارک و مستندات توسط ماموران به ناچار لب به اعتراف گشوده و انگیزه خود از این اقدام هولناک را اختلافات خانوادگی بیان داشته است.

دستگیری عاملان قتل حین خروج از کشور

فرمانده انتظامی استان همچنین از دستگیری 2 متهم ارتکاب به قتل جوان 26 سال سنندجی خبر داده و گفت: متهمان به همراه 4 نفر دیگر از اعضای خانواده مقتول حین خروج از کشور شناسایی و دستگیر شدند.

سردار "یحیی الهی" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اظهار داشت: برابر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان سنندج، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد، مقتول به دلیل اختلافات خانوادگی با 2 نفر از اقوام خود درگیر شده و در اثر شدت جراحات ناشی از اصابت سلاح سرد فوت کرده است.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال خروج متهمان از کشور کارگروه ویژه ای از ماموران سرنخ های موجود برای شناسایی مخفیگاه عاملان این اتفاق هولناک را مورد بررسی قرار دادند.

سردار"الهی" با بیان اینکه متهمان به همراه 4 نفر از دیگر اعضای خانواده مقتول در کمتر از 48 ساعت حین اقدام برای خروج از کشور توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان بانه شناسایی شده و پس از دستگیری در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند، گفت: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی انگیزه خود از ارتکاب به قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده اند.